Coronavirus, si ridimensiona il focolaio alla "Madonna del Cantone". A Modigliana si abbassa l'età media dei contagi

Va via via spegnendosi il focolaio da covid-19 che ha interessato la casa di riposo "Madonna del Cantone" di Modigliana. "Sono guariti 15 ospiti che erano risultati positivi, così come anche la persona ricoverata a Faenza, che resta degente nel reparto di medicina per altre patologie - aggiorna il sindaco Jader Dardi -. Inoltre è stata dichiarata guarita anche la persona che era stata ricoverata a Predappio e giovedì rientrerù in struttura, mentre tre persone sono in attesa del provvedimento di fine quarantena che verrà dichiarato a fine settimana e si attende l'esito di un tampone di controllo effettuato mercoledì. Altri sei ospiti sono invece sempre stati negativi. Anche fra gli operatori quattro sono guariti e tre sono in attesa dell'esito del tampone di controllo".

Quanto alla situazione nel territorio comunale, "in questi ultimi giorni si sono riscontrati diversi casi di persone positive, due nella giornata di mercoledì e tre nei giorni precedenti, tutte persone tra i trenta e quaranta anni, che evidenziano come sia ancora particolarmente attiva la diffusione del virus. Attendiamo giovedì l'esito dei molti tamponi eseguiti mercoledì mattina". Dardi è preoccupato per l'evolversi della situazione: "Come è noto dai comuni vicini ci arrivano notizie preoccupanti, tutta l'area dell'imolese è stata dichiarata zona rossa per la forte diffusione dei contagi anche nelle persone più giovani, occorre ancora la massima attenzione e lo sforzo di ognuno di noi per bloccare la diffusione del virus".

A regalare un sorriso al primo cittadino è "la positiva esperienza di martedì, con la prima giornata di vaccinazioni presso la sala del teatro, che ci permette di essere fiduciosi per il prosieguo della campagna di vaccinazione. Fino al 15 marzo le vaccinazioni a Modigliana si effettueranno nella giornata del martedì, mentre dal 15 al 28 marzo le vaccinazioni si effettueranno nella giornata del mercoledì. Occorre prenotarsi al Cup o presso le farmacie per avere l'appuntamento. Gli orari saranno definiti dall'Ausl sulla base della disponibilità dei vaccini e verranno comunicati appena possibile".