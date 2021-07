Coronavirus, lieve flessione dei casi attivi: nel Forlivese in 78 alle prese col covid, sei comuni a quota zero

Lieve flessione dei casi attivi da covid-19 in provincia di Forlì-Cesena. Si è passati infatti dai 153 del 12 luglio ai 121 di lunedì, con un solo paziente ricoverato con sintomi a Forlì. Nel comprensorio forlivese, sono 78 le persone alle prese col virus, così distribuite nel territorio: 40 Forlì (11 nuovi contagi negli ultimi sette giorni), 3 Bertinoro (1 contagiato), 11 Castrocaro (+1), 2 Civitella (invariato), 3 Forlimpopoli (+2), Meldola 1 (nessun nuovo contagio), 7 Modigliana (2 nuovi contagiati), 1 Predappio e 3 Santa Sofia (+2).

Vi sono stati 16 guariti, di cui sette a Forlì, uno a Bertinoro, tre Modigliana, uno a Forlimpopoli e quattro a Meldola. Tra i non residenti contegiati vi sono sette positivi, tutti in isolamento domciliare. Sono sei i comuni del Forlivese ancora covid free: si tratta di Dovadola, Galeata, Portico, Premilcuore, Rocca San Casciano e Tredozio.

"Da diversi giorni si registra la presenza di un focolaio di infezione che pur con alcune persone sintomatiche non ha determinato situazioni di particolari gravità - spiega il sindaco Jader Dardi -. Come evidenziano le notizie di questi giorni la diffusione del virus è molto rallentata, ma non si è arrestata. Faccio mio l'appello tanti medici che in invitano a vaccinarsi per raggiungere l'obiettivo di sconfiggere la diffusione del virus.



A Modigliana il centro per le vaccinazioni sarà aperto martedì, giovedì e domenica prossima e resterà attivo fino ai primi giorni di agosto per completare il richiamo delle seconde dosi. "Un centro che ha svolto una funzione importante per tutto il territorio della vallata del Tramazzo e dei comuni confinanti grazie all'impegno straordinario dei volontari e del personale sanitario a cui rinnovo il mio più sincero ringraziamento", conclude il primo cittadino.

Complessivamente nel Forlivese dall'inizio della pandemia vi sono stati 17.187 casi, con 16.624 guarigioni e 485 vittime, mentre nel Cesenate da marzo 2020 si contano 19.777 contagiati, con 19.312 guariti e 390 vittime. I casi attivi sono 75, tutti senza necessità di ricovero (tra cui sei fuori ambito).