Coronavirus, solo tre classi in quarantena: 125 nuovi positivi tra bimbi e giovani

Anche il mondo della scuola sta ritrovando gradualmente la normalità. Nella settimana dal 21 al 27 febbraio si contano appena tre classi in quarantena nel comprensorio di Forlì e 14 in quello di Cesena. Nel Forlivese in quarantena si trovano una classe di scuola elementare e 2 di scuola superiore. Nel Cesenate sono invece in regime di quarantena 4 classi di scuola superiore e 10 di scuola media. Per quanto riguarda le fasce d'età dei nuovi positivi in ambito scolare, nel Forlivese otto nuovi casi sono emersi dai 0 a 3 anni; 15 nella fascia nella fascia 3-5 anni; 47 nella fascia d'età 6-10 anni; 18 nella fascia 11-13 anni; e 37 nella fascia 14-18 anni.

Capitolo vaccinazioni: la percentuale dei bambini nella fascia 5 -11 anni che ha ricevuto almeno una dose di vaccino è salita al 25% (il Ravennate è a quota 28%), mentre è cresciuta al 19 la percentuale dei bimbi che ha completato il ciclo vaccinale. Anche in questo caso fa meglio solo il Ravennate, col 21%. Per quanto riguarda i ragazzi, la percentuale dei giovani tra i 12 ed i 19 anni che ha ricevuto almeno una dose nel Forlivese è dell'84%, mentre ha ricevuto la doppia somministrazione l'83%.