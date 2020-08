Casi di coronavirus dopo la serata in discoteca: oltre 200 giovani forlivesi chiedono il tampone

Sono ben 205 i giovani forlivesi che hanno richiesto ed effettuato il tampone dopo aver trascorso la nottata tra il 15 e il 16 agosto alla discoteca "Le indie" di Pinarella di Cervia. I positivi sono 14: undici di Forlì, due di Meldola e uno di Castrocaro. Il caso è emerso alcuni giorni fa, quando dai controlli dell’Ausl una decina di giovani nel territorio ravennate sono risultati positivi al covid-19. Da qui la misura per arginare il contagio, anch perchè, come ha spiegato l'azienda sanitaria locale, "l’indagine epidemiologica non consente di asserire con assoluta certezza che la circostanza in cui si sono verificati i contagi sia proprio quella serata".

In via di massima precauzione, il dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl Romagna ha quindi invitato le persone che erano presenti a quella serata, ad effettuare un tampone gratuito, al fine di verificare l’eventuale positività al coronavirus. "Una misura che ci si riserva di adottare anche qualora dovessero emergere altre situazioni analoghe", è stato evidenziato.

Per chiedere il tampone gratuito, che sarà eseguito al drive-through al parcheggio del Palafiera in via Punta di Ferro, è possibile inviare una mail riportando i propri dati anagrafici, il codice fiscale ed un numero di telefono al quale essere ricontattati: per informazioni è disponibile l'indrizzo mail profilassi.fo@auslromagna.it, oppure il numero 338.3045543 dalle 8:30 alle 18. In attesa del responso, 'Ausl Romagna raccomanda ai giovani "di non uscire di casa o frequentare altre persone dopo aver effettuato il tampone al fine di evitare se si è contagiati la diffusione del virus".