Caccia al covid-19 e tamponi: alla Fiera si aggiunge un altro punto "drive through"

Sabato entra in funzione un nuovo punto "drive through" per effettuare i tamponi Covid -19 alla Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro 2. Si tratta del secondo "drive" allestito dall'Igiene Pubblica negli spazi concessi dal Comune di Forlì. Sarà destinato all'accesso "diretto" degli utenti, sempre muniti di ricetta del medico o del pediatra di famiglia, e sarà operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,45 alle 13.

Il primo "drive" invece, già presente in Fiera nello spazio della biglietteria, continuerà ad effettuare tamponi tutti giorni, per gli utenti prenotati, dalle 8,45 fino a tardo pomeriggio. Gli ampi spazi per l’arrivo e il movimento delle auto ed il nuovo punto, permetteranno il corretto proseguimento di questa attività, che consente una maggiore efficienza e rapidità nell’esecuzione dei tamponi.

Un terzo drive è infine operativo, da qualche tempo, a Santa Sofia, in piazzale Carlo Marx. "Vogliamo ringraziare il Comune di Forlì - spiegano gli operatori dell'Igiene Pubblica, che gestiscono tutti i drive through del comprensorio forlivese - per aver concesso nuovi spazi per l'allestimento del drive e l'Ufficio tecnico dell'Ausl Romagna per la grande disponibilità dimostrata".