Coronavirus, tamponi rapidi a Forlimpopoli: allestito un gazebo in Piazza Martiri di Cefalonia

Attivata da Forlifarma a Forlimpopoli una postazione per l’esecuzione di tamponi rapidi. Il gazebo è stato allestito di fronte alla Farmacia Comunale, in Piazza Martiri di Cefalonia, 10, e sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 15,30 alle 19,30 (escluso giorni festivi). Mercoledì mattina erano presenti all'inizio dell’attività di screening il sindaco Milena Garavini, l'assessore alla Sanità Elisa Bedei e l’amministratore di Forlifarma Mario Patanè. E’ possibile prenotare il tampone direttamente nella Farmacia Comunale di Forlimpopoli o telefonando al numero 0543 743841.

Il test è gratuito per alcune categorie della popolazione fra cui scolari, studenti, genitori, sorelle/fratelli degli studenti e altri familiari conviventi, nonni anche non conviventi, studenti universitari, oltre a personale scolastico, persone con disabilità e loro familiari conviventi, educatori, istruttori, allenatori etc. secondo le prescrizioni della circolari regionali in materia. Il personale della Farmacia Comunale sarà comunque disponibile a chiarire qualsiasi dubbio da parte dei cittadini. Nel caso non si rientri in nessuna delle categorie sopra indicate, il test sarà a carico del cittadino al costo di 15 euro.