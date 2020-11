Coronavirus, un gesto di cuore per le famiglie in difficoltà: donati 5mila euro in buoni spesa

Si rinnovano le testimonianze di solidarietà e impegno da parte delle associazioni del territorio per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza coronavirus. Giovedì mattina, il presidente di Hermitage Veteran Engine Aldino Benedetti ha consegnato, in rappresentanza di tutti i propri settecento soci, buoni-spesa per un importo complessivo di oltre cinquemila euro. La donazione è stata effettuata all’Amministrazione Comunale e all'Associazione Papa Giovanni XXIII che a loro volta distribuiranno i buoni-spesa alle famiglie destinatarie.

La consegna è avvenuta in Municipio alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell'assessore al Welfare Rosaria Tassinari e dei responsabili dei punti vendita Conad “Bengasi”, Riccardo Tassinari e Conad “La Cava” Marco Leroy, realtà che hanno contribuito al progetto. I buoni-spesa sono stati consegnati agli uffici comunali del Welfare e ai rappresentanti della Papa Giovanni XXIII. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento anche alla Nuova Grafica e al Grand Hotel di Forlì che hanno offerto una generosa collaborazione.

Sindaco e assessore hanno sottolineato" l'importanza del valore civico della solidarietà che la città riesce a esprimere nei momenti più difficili e hanno rivolto un encomio a Hermitage Veteran Engine per aver concretizzato questa considerevole forma di aiuto. Un ulteriore auspicio è che questa iniziativa possa fungere da esempio per garantire il maggior aiuto possibile a tutti coloro che stanno risentendo degli effetti negativi, anche di carattere sociale ed economico, causati dal covid".