Coronavirus, una vittima alla casa di riposo "Madonna del Cantone": 25 ospiti positivi

Sono 44 le persone di Modigliana attualmente positive (in queste rientrano gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo), 41 le persone dichiarate guarite, sono invece 83 le persone in isolamento domiciliare

Sono 25, di due ricoverati all'ospedale di Faenza e due nella casa di riposo di Predappio, i positivi al covid-19 della casa di riposo "Madonna del Cantone" di Modigliana. A fare il punto della situazione è il sindaco Jader Dardi: "Ho purtroppo ricevuto comunicazione del decesso di un ospite che nei giorni scorsi era stato trasferito alla casa di riposo di Predappio, una persona ultraottantenne già in gravi condizioni di salute per situazioni pregresse". Sono invece 7 gli operatori risultati positivi di cui uno ricoverato in ospedale con febbre alta. Lunedì sono stati eseguiti i tamponi di verifica a 10 ospiti asintomatici di cui si avranno gli esiti martedì.



Sono 44 le persone di Modigliana attualmente positive (in queste rientrano gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo), 41 le persone dichiarate guarite, sono invece 83 le persone in isolamento domiciliare. Lunedì si sono avviate le procedure per perprenotare le vaccinazioni per le persone ultraottantenni: "Contiamo che nella prossima settimana si possano avviare le vaccinazioni presso la sala del teatro dei Sozofili, attendiamo di conoscere la programmazione delle date che ci verranno comunicate dall'Ausl", conclude Dardi.