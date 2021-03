Coronavirus, vaccini per gli "estremamente vulnerabili": oltre 2200 prenotazioni nel Forlivese

Proseguono inoltre le prenotazioni per la fascia di popolazione over 70 e le vaccinazioni per il personale scolastico

Sono partite lunedì le prenotazioni per la categoria di persone "estremamente vulnerabili", che come descritto dal piano vaccinale del Ministero della Salute, "in quanto affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a Sars-Cov-2, hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid 19". Sono 2.265 i forlivesi che si sono prenotati, mentre in tutta l'Ausl Romagna sono 11.481 (Cesena 2.136, Ravenna 3.848 e Rimini 3.240), esaurendo dalla tarda mattinata la disponibilità delle agende di prenotazione. Sono invece 46.157 gli sms recapitati

"Si fa presente - informa l'Ausl - che la categoria delle persone estremamente vulnerabili, come consultabile dal sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/vaccinazione-anti-covid-19#persone-estremamente-vulnerabili, contempla specifiche casistiche con particolari caratteristiche e non tutti i cittadini che presentano patologie pur appartenenti alle aree indicate, sono ricompresi nelle specificità identificate. Un esempio, a questo proposito, si è verificato ad alcuni cittadini che lunedì mattina hanno prenotato attraverso il Fascicolo Sanitario, pur non avendo ricevuto l’Sms dall’Azienda e che a distanza di poco tempo si sono visti recapitare l’annullamento della prenotazione perché non rientranti nella categoria".

L'Ausl Romagna ricorda inoltre che "è in corso la programmazione delle agende vaccinali e entro martedì sarà possibile prenotare per tutto il mese di aprile". Proseguono inoltre le prenotazioni per la fascia di popolazione over 70 e le vaccinazioni per il personale scolastico (12.513 le dosi somministrate dai Medici di famiglia al 20 marzo) e delle forze dell’ordine (3519 le dosi somministrate a lunedì).