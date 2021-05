Lo scrive in un post su Facebook il parlamentare Marco Di Maio, specificando che "tutti i dati e gli indicatori sono in discesa"

"L’Emilia Romagna rimarrà in zona gialla anche per le prossime due settimane". Lo scrive in un post su Facebook il parlamentare forlivese Marco Di Maio, specificando che "tutti i dati e gli indicatori, che potrebbero essere rivisti presto dal governo in accordo con il comitato tecnico scientifico, sono in discesa o comunque sotto la soglia di attenzione e questo ci garantisce di rimanere nella fascia gialla".

Aggiunge Di Maio: "L’indice RT si assesta a 0,93, i reparti covid sono occupati per un 25% e le terapie intensive per un 28%; allo stesso tempo procede spedita la campagna vaccinale, che ha superato i 2 milioni di somministrazioni. Non significa che siamo fuori dall’emergenza, ma che abbiamo imboccato la strada giusta. Continuiamo a rispettare le norme e guardiamo avanti con fiducia".