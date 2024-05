Corpus Domini, niente processione per colpa della pioggia. Il vescovo ai politici: "Non si dimentichino i poveri"

La pioggia non ha consentito la tradizionale processione per le vie del centro storico, ma non ha impedito di celebrare giovedì sera la solennità religiosa del Corpus Domini. “Questi giorni - ha detto il vescovo Livio Corazza nel corso dell’omelia - come in tutte le campagne elettorali dove ci si divide e ci si accanisce, la Chiesa manda due messaggi: non si dimentichino i poveri, quelli che non hanno voce, e quelli che devono ancora nascere. Nelle scelte che facciamo, pensiamo e guardiamo con gli occhi dei bambini”. Nelle prime file, infatti, c’erano i bambini che hanno ricevuto la prima Comunione nel corso dell’anno. Tutti i presenti in Duomo si sono raccolti attorno al mistero dell’Eucaristia, cioè del “pane spezzato” e del “vino versato”. Questo perché “la vita vale la pena di essere vissuta quando ci si dona agli altri” e “la nostra fede senza l’Eucaristia viene meno, muore”.

La Chiesa del Corpus Domini, come ha ricordato monsignor Corazza “è la Chiesa che cammina insieme con Cristo” e “diventa messaggio per tutto il mondo: siamo un’unica famiglia”. È una Chiesa “dove al suo interno ci sono tutte le nazioni, tutti gli orientamenti politici” e, insomma, “c’è posto per tutti” se “accettiamo di camminare insieme con amore e fraternità”. Il vescovo ha poi individuato due “compiti”: “rendere belle e coinvolgenti le nostre celebrazioni domenicali” e “annunciare il Vangelo, nonostante i nostri dubbi e le nostre paure” per “riaccendere la speranza” nelle “piazze e nelle strade del mondo”. Infatti “è attraverso di noi che l’amore di Cristo si rende presente nella storia” da cui discende una grande responsabilità per i credenti: “rendiamo visibile Cristo nel mondo, non solo oggi”, andando oltre “fragilità, rifiuti, divisioni” perché “noi esistiamo per portare ogni giorno Cristo nel mondo: questa è la nostra missione”.

Nel corso della celebrazione è stato ricordato don Francesco Ricci, sacerdote forlivese morto il 30 maggio 1991, anche allora festa del Corpus Domini. La funzione è proseguita in un clima di raccoglimento e di ascolto, con l’adorazione eucaristica del Santissimo.