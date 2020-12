Corretta alimentazione: il Lions Club Forlì Host sostiene il progetto "Merende sane"

"Salute e Solidarietà", l’associazione di volontariato sanitario del territorio forlivese offre, fra l'altro, anche un supporto ai bisogni sanitari delle famiglie con minori in difficoltà ed ha pertanto messo in atto una collaborazione con l’Associazione Welcome che gestisce un Centro educativo in città, alla parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino. Il Centro Welcome si rivolge ai bambini e agli adolescenti in condizione di svantaggio socio economico provenienti perlopiù da altri paesi, con lo scopo di tutelare i loro diritti primari e di avviare processi di inclusione, integrazione e valorizzazione delle diversità.

A partire dal 2018 le due associazioni hanno avviato un progetto di educazione sanitaria su sani stili di vita, chiamato i “Martedì della salute”, che è stato presentato da Giorgio Maria Verdecchia, Daniela Valpiani, per Salute e Solidarietà, Adele Pagnotta, Patrizia Galassi e Laura Gasperi, per Welcome, e Caterina Rondelli, per il Lions Club Forlì Host. Obiettivo principale dell'iniziativa è quello di aprire uno spazio di confronto sui comportamenti alimentari, con i genitori dei bambini frequentanti il Centro educativo, per dimostrare che è possibile “mangiare sano” nel rispetto delle abitudini familiari e dei paesi di provenienza. Con la nuova progettazione si intende dar seguito alle indicazioni emerse nella prima fase e favorire buone abitudini alimentari fornendo merende sane e gradite ai bambini e alle bambine (frutta di stagione, prodotti da forno freschi, yogurt), da consumare direttamente nei pomeriggi in cui frequentano il centro. Attualmente i minori iscritti sono 55 con una frequenza bisettimanale.

Considerata l'importanza del progetto il Consiglio direttivo del Lions Club Forlì Host, presieduto da Rondelli, ha deciso di finanziare l'acquisto di merende ‘biologiche’ per un importo di 2.000 euro, nel rispetto delle norme igieniche previste per il consumo in comunità. Pertanto, nel primo semestre del 2021, già a partire dall’inizio dell’anno, dopo una primissima fase in cui verranno informate le famiglie attraverso i social e gli altri canali di comunicazione, i bambini che frequenteranno il Centro potranno godere di una merenda che oltre a nutrire il corpo, costituirà un’occasione di educazione ad un’alimentazione corretta e al rispetto del cibo. Per ulteriori informazioni si possono consultare i siti: www.salesol.org; www.welcomeodv.org.