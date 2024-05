"Corriamo i Romiti", i podisti dell'Avis donano materiale tecnologico al quartiere: "Pronti ad una nuova iniziativa"

Una delegazione del Gruppo Podistico Avis Forlì, guidata dal presidente Lorenzo Gemma, ha consegnato al Comitato di Quartiere dei Romiti, rappresentato dal presidente Stefano Valmori, il materiale tecnologico che è stato possibile acquistare grazie alle donazioni effettuate dai partecipanti alla manifestazione di beneficenza "Corriamo i Romiti", svolta lo scorso dicembre ed organizzata allo scopo di raccogliere fondi per acquistare le dotazioni della sala polifunzionale del Comitato di Quartiere, distrutte dall’alluvione.

La sala polifunzionale è sempre stata un fondamentale punto di aggregazione per il quartiere e quindi si è scelto di utilizzare il ricavato della generosità dei forlivesi per consolidare questa caratteristica, acquistando un kit multimediale per proiezioni video: computer, videoproiettore, impianto audio e telo-schermo da 150 pollici. "E’ una goccia nel mare e sappiamo che le necessità sono ancora tante, ma siamo convinti che questo gesto potrà essere di aiuto per ritrovare momenti di incontro tra gli abitanti del Quartiere - afferma il presidente Gemma, che ha tenuto a ringraziare ancora una volta i partecipanti alla manifestazione ed ha illustrato le ragioni che hanno spinto ad organizzare l’evento -. Stiamo già valutando, insieme all’Avis Comunale, una nuova iniziativa per non fare spegnere l’attenzione ed offrire il nostro contributo".

Presente alla consegna anche Fabio Giacomini, segretario dell’Avis Comunale di Forlì, che ha confermato la vicinanza del mondo Avis: “La nostra Associazione si basa sul principio del dono e con molto entusiasmo abbiamo supportato la manifestazione organizzata dal nostro Gruppo Podistico, proprio perché espressione dei nostri valori guida. Saremo felici di collaborare per altre iniziative a favore dei Romiti". Il presidente Valmori esprime la riconoscenza della gente dei Romiti: “Grazie davvero agli amici dell’Avis e a tutti i forlivesi che con la loro partecipazione hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, che abbiamo valutato come uno strumento importante per offrire agli abitanti del Quartiere una occasione per condividere insieme momenti di serenità e nuove opportunità di incontro dopo il disastro dell’alluvione. E grazie soprattutto per la disponibilità a nuove iniziative, affinché l’attenzione sui Romiti rimanga viva".