“CorriAmo i Romiti”, oltre 250 di corsa e a passeggio a sostegno del quartiere alluvionato

Una domenica mattina frizzante, ma soleggiata e finalmente senza vento, ha accolto gli oltre 250 iscritti alla “CorriAmo i Romiti”, la manifestazione di camminata e corsa non competitiva a scopo di beneficenza organizzata dal Gruppo Posistico Avis di Forlì, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Comitato di Quartiere Romiti. In particolare, tutto l’utile ricavato sarà destinato per l’acquisto delle dotazioni della Sala Polifunzionale di Via Locchi 9 distrutte dall’alluvione, per far sì che la Sala possa ritornare ad essere il centro di aggregazione delle iniziative del Quartiere Romiti. La manifestazione è dal Palazzetto “Villa Romiti” di Via Sapinia 40 dalle 9 in forma libera e alle 10 in gruppo. Sono previsti due percorsi, interamente pianeggianti, panoramico da 11 chilometri e breve da 5 chilometri, con quota di partecipazione di 5 euro per tutti (gratis sino ai 14 anni). Allo scopo di aumentare il più possibile la raccolta di beneficenza il Gruppo Podistico Avis Forlì ha deciso di non prevedere alcun premio di partecipazione, nella convinzione che la riconoscenza del Quartiere sarà la migliore ricompensa per il gesto di solidarietà dei partecipanti. “Siamo molto grati ad Avis Podismo Forlì per aver organizzato questa iniziativa e per aver dimostrato la propria solidarietà nei confronti della comunità locale - le parole del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo presente al via -. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo dell'evento”.