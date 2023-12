Tutti di corsa vestiti con l'abito di Santa Claus, in 300 alla partenza della “Babbo Running”

Allegria, divertimento e spirito solidale: si sono presentati in 300 ai nastri di partenza della “Babbo Running”, indossando il tradizionale abito di Santa Claus, berretto e casacca. Una divertente scorribanda, di bianco e rosso vestita, ha attraversato le vie della città partendo da Formì, dispensando ironia e buonumore. Chi di corsa, chi camminando, bambini e adulti insieme, per un grande evento non competitivo di carattere ludico-motorio.

Tanti sorrisi e “selfie collettivi” hanno caratterizzato la partecipazione, ed è grande la soddisfazione degli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa, che ha celebrato lo spirito delle feste e la voglia di stare bene praticando una sana attività fisica, anche nel periodo dell’anno in cui è più facile sgarrare con l’alimentazione. Con un’occhio particolare alla prevenzione, vista la collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo.

Il programma delle animazioni festive di Formì (“Un Natale Formìdabile”) continuerà il giorno dell’Epifania, con le animazioni e le canzoncine delle Coccole Sonore, un appuntamento dedicato ai più piccini (inizio ore 16)..

Sempre per i più piccoli è a disposizione il Babbo Natale di Formì, che fino a Santo Stefano compreso dispenserà autografi e riceverà letterine tutti i giorni dalle 15,30 fino alle 18,30 e nei festivi anche al mattino, dalle 10,30 alle 13,30.

Sta riscuotendo grande successo, infine, il concorso a premi che mette in palio un viaggio da sogno a Disneyland Paris per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini. Ogni acquisto di almeno 15 euro presso i punti vendita aderenti, effettuato fino al 6 gennaio 2024, dà diritto a una cartolina per partecipare all'estrazione finale. Le modalità di partecipazione dettagliate sono disponibili presso tutti i punti vendita e sul sito ufficiale di Formì.