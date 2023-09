Corse soppresse per mancanza di autisti dei bus, tornano a protestare gli utenti del trasporto pubblico

Con la ripresa, a settembre, delle attività scolastiche e di quelle lavorative a pieno regime, tornano puntuali i disservizi di Start Romagna sul trasporto pubblico urbano. Da una parte corse che saltano o che vengono ridotte di itinerario per la cronica assenza di autisti di autobus; d'altra parte ci sono passeggeri che restano a piedi e un senso di inaffidabilità del servizio che porta la già magra utenza del trasporto pubblico ad utilizzare altri mezzi, quando possibile.

Nella giornata di oggi, venerdì, Start Romagna per esempio ha comunicato la soppressione di una corsa mattutina da San Leonardo a piazzale della Vittoria, quella delle 6.30 della Linea 13. Mentre ieri, giovedì, un altro disservizio è stato segnalato da un lettore: La corsa odierna delle 13.53 della linea 4 in direzione Ronco, è stata interrotta in stazione perché non avevano l'autista per continuare il tragitto. E quindi ho perso un appuntamento urgente preso da tempo”.

Ed ancora la segnalazione: “A novembre è un anno esatto che questi disservizi si susseguono periodicamente senza alcun segnale di miglioramento, ma anziché adeguare le tariffe al pessimo servizio prestato, le aumentano di 5 euro per l'abbonamento. Dovrebbero premiare noi per la pazienza che abbiamo e invece si premiano loro. Complimenti a Start Romagna”.