Corsi e incontri istituzionali, l'attività dell'Alzheimer Cafè: coinvolti ogni anno una sessantina di partecipanti

Gli Alzheimer Café, nati nel 1997 su iniziativa di un medico olandese, rappresentano un format diffuso in tutto il mondo, dove le persone con demenza, i loro familiari e persone esperte della patologia, si possono incontrare in modo informale, in un contesto sicuro, per trascorrere alcune ore in un’atmosfera centrata sull’ascolto e l’accoglienza. "Ciò diventa fondamentale, soprattutto in patologie come queste - commenta il presidente de La Rete Magica, Maris Senzani Pezzi - per continuare a vivere le relazioni sociali, combattere l’isolamento e lo stigma che circonda spesso le persone e le famiglie, nonché come luogo di auto-aiuto per affrontare le difficoltà dell’assistenza, parlare dei propri problemi e delle strategie per risolverli, oltre ovviamente a conoscere meglio la malattia, cosa non da poco".

L’Alzheimer Café della Rete Magica si chiama “Amarcord e Café”, nome che richiama la volontà di ritrovarsi e stimolare i ricordi in un ambiente accogliente ed informale, dove le persone con disturbi cognitivi possono svolgere diverse tipologie di attività: stimolazione cognitiva, attività occupazionale, attività motoria, gioco condiviso E musicoterapia. “L’Amarcord rappresenta, da 15 anni, una delle attività 'cuore' della Rete Magica ed é un luogo ed un momento socializzante, che negli ultimi anni, alla luce dell’esperienza che si è vissuta al tempo della pandemia, ha assunto ancor di più la dimensione di uno spazio intimo e famigliare", sostiene Sonia Sassi, psicologa e coordinatrice dell’Amarcord e Café della Rete Magica da oltre 6 anni.

“La divisione in due turni dovuta all’alto numero di presenze - continua -, che si era rivelata una necessità in tempi di distanziamento, si é oggi mantenuta, anche se con numeri più generosi, al fine di offrire un intervento sempre più individualizzato e tarato sulle esigenze ed i bisogni delle persone che partecipano, che possono così esprimersi al meglio". In questo ciclo di attività in svolgimento e nei precedenti due cicli dell’anno associativo 2023/24 la Rete Magica ha svolto due turni di quest’attività, ciascuno a cadenza settimanale. In ogni incontro sono coinvolti, oltre ad una decina di partecipanti, due volontari formati, uno psicologo coordinatore ed un psicomotricista alternato ad un musicoterapeuta.

"L’attività é arrivata quindi a coinvolgere, nei suoi 52 incontri annui, circa una sessantina di partecipanti totali con oltre 3mila presenze - viene aggiunto -. Fondazione Romagna Solidale é un ente di terzo settore con sede a Cesena che raggruppa un ampio numero di enti profit del territorio, i quali, insieme, desiderano migliorare la qualità di vita dei soggetti più deboli, attraverso l’aiuto finanziario a realtà noprofit locali che operano in diversi settori. La Fondazione ha generosamente contribuito ad Amarcord e Café della Rete Magica e ad altre attività nodali del nostro operato, tra cui quelle rivolte alla compagine dei volontari".

Conclude Sassi: ""Amarcord...Io mi ricordo" a chi approda al nostro Amarcord e Cafè il ricordo manca e la memoria è sempre più sfocata. C’è però un qui ed ora e delle sensazioni bellissime, legate ad un luogo ed un momento in cui ci si sente persone, prima che persone con demenza. L’Amarcord è uno spazio dove il denominatore comune è “Prendersi cura”. Ascolto e aiuto per il famigliare che si rivolge a noi. Relazione e valorizzazione delle proprie capacità per le persone con demenza".