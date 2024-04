Corsi per diventare idraulici, elettricisti o elettronici: iscrizioni aperte all'Enaip, ancora pochi posti disponibili

Sono già aperte le iscrizioni ai corsi dell'anno scolastico 2024/2025, che partiranno a settembre, di Istruzione e Formazione Professionale alla Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena ETS, e rivolti a ragazzi e ragazze fino ai 18 anni in obbligo formativo e che permetteranno loro di acquisire una qualifica professionale.

A Forlì i corsi per elettricista, elettronico e idraulico

A Forlì sono presenti i corsi per: "Operatore Impianti Elettrici", che permetterà ai ragazzi di diventare elettricisti, "Operatore Sistemi Elettrico-Elettronici", con un consistente pacchetto di ore anche nel settore informatico e "Operatore Impianti Termo-Idraulici" dedicato al lavoro dell'idraulico con particolare attenzione a pompe di calore e impianti di condizionamento.

Prenotazioni, informazioni e appuntamenti

Per la sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) è possibile prendere un appuntamento allo 0543/60599 con la dott.ssa Michela Valgiusti, referente dell’orientamento, che si occuperà di far visitare a studenti e genitori i laboratori e le aule.

A Cesena i corsi per grafici, meccanici auto e operatori dell’abbigliamento

A Cesena sono invece presenti i corsi di "Operatore della Confezione Prodotti Tessili Abbigliamento" e "Operatore Grafico e di Stampa", nella sede di piazzetta don Ravaglia 2, in pieno centro città. I ragazzi hanno la possibilità di formarsi nel mondo della moda e nella grafica digitale, attraverso strumentazioni all'avanguardia, tra cui anche un'aula composta da iMac di ultimissima generazione. Disponibile anche il corso di "Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione" nella sede di via Savolini 9, sempre a Cesena, che permetterà agli allievi di diventare meccanici nel settore dell'automotive.

Prenotazioni, informazioni e appuntamenti

Per la sede di Cesena centro (piazzetta don Ravaglia, 2) è possibile chiamare la segreteria allo 0547/28969

Per la sede di Cesena Savolini (via Savolini, 9), è possibile chiamare la segreteria allo 0547/324551



Corsi biennali e completamente gratuiti

Tutti i corsi hanno una durata biennale, sono completamente gratuiti e consentono ai ragazzi, anche attraverso diversi periodi di stage in aziende del territorio, di entrare nel mondo del lavoro direttamente dalla porta principale nei settori di riferimento. A conferma di questo c'è il dato positivo che si registra ogni anno, per cui gran parte degli allievi viene chiamata a lavorare proprio nelle aziende in cui si è svolto lo stage previsto nel percorso di studi. I corsi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. I corsi prenderanno il via a metà settembre 2024 e finiranno indicativamente la prima settimana di giugno 2025

Per info: www.enaip.forli-cesena.it