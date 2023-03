Aeronautica Militare, il Secondo Gruppo 'diploma' otto corsisti in "Manutenzione dei mezzi di rampa" 

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì è stato sede dal 20 febbraio al 3 marzo del settimo corso di "Manutenzione dei mezzi di rampa" (Material Handling Equipment - Ground Support Equipment). Gli otto corsisti, provenienti da enti e reparti dell’Aeronautica Militare, hanno seguito un percorso formativo di due settimane nelle officine del Secondo Gruppo. Il personale docente del Secondo Gruppo esperto e qualificato nello specifico settore d’impiego, ha articolato le lezioni teoriche e pratiche con l’obiettivo di formare i tecnici alla manutenzione di primo livello tecnico dei mezzi Mhe-Gse in dotazione nei reparti in Italia e all’estero in occasioni di operazioni fuori i dai confini nazionali.

Il corso conferma l’intendimento delle Superiori Autorità di accrescere il numero di personale tecnico qualificato ad intervenire nella manutenzione di mezzi vitali nel supporto alle operazioni aeree. A tale scopo il servizio dei supporti del Comando Logistico ha istituito sin dal 2018, nella base di via Solombrini, un ciclo di formazione graduale che possa permettere ai tecnici di effettuare interventi di riparazioni anche in teatro operativo.

I discenti, infatti, hanno appreso le lezioni teoriche e partecipato in alcuni interventi reali sui mezzi presenti sul sedime al fine di rendere altamente formativa l’esperienza, in ambiente protetto e nel rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla cerimonia di chiusura del settimo corso, è intervenuto il comandante, il tenente colonnello Giorgio Agostini, per ringraziare i partecipanti per l’impegno prestato.

Nell’occasione ha evidenziato "l’importanza per l’Aeronautica Militare di acquisire personale tecnico sempre più qualificato sottolineando come la scelta della base forlivese, sede unica in Italia per questa tipologia dei corsi, sia frutto dell’impegno e della professionalità unica ed efficace che il Secondo Gruppo profonde in maniera esclusiva nella riparazione e revisione dei mezzi di rampa".

