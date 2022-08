Al Teatro Testori un corso di alta formazione per attori e autori: "Cross" entra nella fase 2

Dopo il primo modulo del corso di Alta Formazione dedicato ai professionisti della scena, il Teatro Giovanni Testori torna a collaborare con "Sblocco5-Centro di Ricerca e Formazione teatrale" per la seconda fase del corso "Cross", progetto didattico diretto dalla regista-attrice-performer Ivonne Capece. Il secondo modulo, che vedrà tra i docenti anche il drammaturgo forlivese Federico Bellini e il regista Marco Cacciola, prevede una nuova selezione per cui è necessario candidarsi entro e non oltre l’11 settembre, in vista del primo appuntamento con Ivonne Capece, il 17 e il 18 settembre.

Il corso sperimentale di alta formazione "Cross" è un approfondimento sull'attore-autore o attore creativo, la cui dimensione artistica tende a dilatarsi oltre i confini della pura attorialità, ponendosi anche come ideatore drammaturgico/registico/performativo del suo fare teatro. Come indica Barsotti in un celebre saggio, "l'attore-autore non è l'attore che scrive, ma quello che crea il senso e le forme dello spettacolo, anche nell'epoca della regia, intuendone i tratti salienti e impossessandosene in maniera originale e personale".

L'operazione drammaturgica che l'attore compie sul testo e che lo conduce alla scrittura acquista uno spessore teorico e una presenza storica nel panorama teatrale italiano contemporaneo, che non è possibile trascurare. Il fenomeno dell'attore-autore e dell'artista ibrido è un tratto fortissimo del nuovo teatro italiano (ma anche della nostra tradizione, da De Filippo a Dario Fo) che conferma ed esalta la sua anomalia nei confronti della scena europea e merita di essere indagato nelle sue componenti tecniche e artistiche.

I DOCENTI DI CROSS - Il percorso di formazione è affidato ad artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale, dalla natura ibrida: attori-autori, autori-registi-attori, registi-performer. Alle lezioni con i docenti si alterneranno appuntamenti con la regista-attrice Ivonne Capece, ideatrice e curatrice del progetto, che faranno da filo conduttore tra le esperienze e saranno finalizzati alla realizzazione di un breve progetto di auto-regia. I docenti sono Ivonne Capece, Giulio Santolini, Monica Capuani, Federica Rosellini, Federico Bellini, Emanuele Aldrovandi, Angela Demattè e Marco Cacciola.

REQUISITI D'ACCESSO E MODALITA' DI SELEZIONE - Il corso prevede l’ammissione di massimo 15 partecipanti. Sono ammissibili al corso tutti gli attori o autori che abbiano compiuto i diciotto anni di età alla data di inizio prevista dal corso, siano in possesso di titolo di istruzione secondaria quinquennale o equipollente, e siano diplomati o in corso di studi in una scuola o accademia di teatro italiana e/o estera, o possano dimostrare di avere esperienza professionale o formativa coerente. La domanda di ammissione deve pervenire all'indirizzo mail sblocco5.direzione@gmail.com con indicato in oggetto nome e cognome "Cross alta formazione" entro e non oltre le 24 di domenica 11 settembre. Per modalità e materiali visitare il sito teatrotestori.it.

Gli allievi che supereranno la prova di ammissione per il "Modulo 2 - corso di alta formazione sperimentale Cross" riceveranno una mail di conferma entro il 12 settembre 2022 con indicate le modalità e i tempi di pagamento della quota di iscrizione. La quota di iscrizione al modulo è di 350 euro totali con possibilità di pernottamento a costi agevolati presso strutture convenzionate.

Il calendario del Modulo 2

IVONNE CAPECE - 17-18 SETTEMBRE | 19-20 NOVEMBREore 10.30/17.00 TEATRO TESTORI | Via Vespucci 13 Forlì

FEDERICO BELLINI - 24-25 SETTEMBRE ore 10.30/17.00 | TEATRO TESTORI | Via Vespucci 13 Forlì

?MARCO CACCIOLA - 12-13 NOVEMBRE 2022 ore 10.30/17.00 | (S)BLOCCO5 | Via Zucchini 11/A Bologna

?LUCY. FESTIVAL DI ARTI PERFORMATIVE TECHNOLOGICALLY ORIENTED 2022 DICEMBRE Bologna-Forli | partecipazione artistica performativa degli allievi di Cross