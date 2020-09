Corso della Repubblica, dopo gli scavi per la fibra ottica è il momento dell'asfaltatura

Lavori d'asfaltatura in Corso della Repubblica. Martedì la ditta incaricata da Open Fiber, eseguirà il ripristino del tappeto stradale sugli scavi eseguiti per la posa di fibra ottica nel tratto compreso tra via Oberdan e via Bruni. I lavori dureranno per l'intera giornata. Saranno garantiti la viabilità e il trasporto pubblico. In caso di maltempo i lavori verranno rinviati

