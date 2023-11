Giovani specialisti e specializzandi da tutt'Italia per il corso teorico pratico di ecografia ginecologia

Giovani specialisti e specializzandi da tutt'Italia a Forlì per il corso teorico pratico di ecografia ginecologia e del primo trimestre di gravidanza, organizzato all’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì dal dottor Luca Savelli, direttore della Ginecologia ed Ostetricia dei nosocomi di Forlì e Faenza. "Arrivando all’ospedale di Forlì ho costituito una scuola di diagnostica ecografica che attrae giovani specialisti e specializzandi da tutta Italia e che produce lavori scientifici di rilevanza internazionale - esordisce Savelli -. Inoltre sono stati aperti tre ambulatori dedicati solo alla diagnosi non invasiva di patologia ostetriche e ginecologiche. L’unità Operativa è diventata inoltre riferimento per la diagnosi precoce delle neoplasie ginecologiche e la sorveglianza nelle pazienti ad alto rischio oncologico".

Savelli ricorda l'importanza dell'ecografia transvaginale, che "rappresenta l’esame cardine della diagnosi, e la ge­stione di tutte le patologie ginecologi­che". Per questo motivo, illustra il dottore, "abbiamo voluto organizzare questo corso per consentire un aggiornamen­to rapido dei concetti teorici e dei truc­chi pratici per lo specialista ambulato­riale e ospedaliero in maniera tale da divenire in breve tempo esperti nella diagnostica ecografica".

"Il corso - dettaglia Savelli - era costituito da tre giornate e consentiva di apprendere in maniera concisa, pratica ed informale tutte le nozioni che costituiscono il bagaglio culturale dell’ecografista. Ogni lezione preve­deva una valutazione di numerosi filmati in modo da familiarizzare con il mag­gior numero di aspetti ecografici per argomento trattato. Le lezioni erano in presenza e online con ecografie in diretta dagli ambulatori ecografici".