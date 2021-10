Alla scoperta del mondo della fotografia: al via un corso base con sei lezioni serali

Partità l'11 ottobre il corso base di fotografia dedicato a chi vuole iniziare ad approcciarsi all’affascinante mondo dell’immagine a cura del club fotografico "Carlo Savoia". Pensato e rivolto principalmente a chi sta percorrendo i primi passi con la macchina fotografica – oppure a chi è intenzionato a farlo entro breve –, può essere comunque utile a chiunque desideri per passare dal semplice “punta e scatta” ad un uso consapevole dello strumento espressivo in proprio possesso.

Il corso – tenuto da alcuni soci del club – si articola in 6 incontri serali online (della durata di circa 2 ore ciascuno, in diretta streaming su Google Meet), durante le quali verranno trattati tutti gli argomenti indispensabili per permettere ai partecipanti di acquisire la necessaria autonomia operativa per “portare a casa” i primi scatti. La teoria verrà integrata da almeno 1 uscita sul campo – durante la quale i corsisti saranno naturalmente seguiti ed affiancati dai docenti e da altri soci esperti del club – per mettere in pratica e “fissare” quanto appreso durante le lezioni serali. Al termine del corso ciascun iscritto riceverà inoltre una stampa (formato 20x30 cm) di una propria foto, scelta tra quelle scattate in occasione della “lezione pratica”. Il costo è di 39 euro, comprensivo della tessera Csi.