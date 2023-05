Aspiranti guardie zoofile: ai nastri di partenza il corso di formazione

"Proteggiamo chi non si può difendere. Preveniamo ciò che si può evitare". Il Corpo della Guardia Zoofila Ambientale di Forlì-Cesena organizza un corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità tecnica per aspiranti guardie in ambito zoofilo, che sarà svolto in Corso Garibaldi 142. Il corso inizierà il 23 maggio per una durata di 11 lezioni e vedrà diversi temi: la presentazione dell'Arma di Carabinieri, collaborazione e supporto; poteri e compiti delle Guardie Zoofile; anagrafe canina e vari regolamenti; zoomafia e traffico di animali; reato ed illecito amministrativo, comunicazione notizia di reato; etologia del cane e colonie feline; la struttura dei Carabinieri Forestali, Cites; benessere e tutela degli animali; rapporto ed approccio con il trasgressore; dinamiche di comportamento ed aspetti sociologici dei maltrattamenti animali. Il corso si svolgerà dalle 21 alle 23. Al termine verrà effettuato un esame finale per il conseguimento dell’idoneità che prevede prove scritte ed orali. Il termine massimo per potersi iscrivere è il 20 maggio (massimo 10 iscritti), previo contatto telefonico al numero 3246630931 oppure tramite pec indicando le generalità all'indirizzo corpodellaguardiazoofilaambientale@pec.cga.fc.it.