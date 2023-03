Diventare tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web: al via un corso gratuito

Sono aperte le iscrizioni per il corso di “Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web” che si svolgerà nella sede di Forlì (via Campo di Marte, 166) di Fondazione ENAIP Forlì-Cesena Ets, della durata di 500 ore (di cui 200 di stage in azienda) e che permetterà agli iscritti di ottenere il certificato di Qualifica Professionale, livello EQF 5.

Un percorso altamente qualificante e completamente gratuito, in quanto co-finanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus e della Regione Emilia-Romagna. Il tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web è un profilo in grado di installare e configurare sistemi client in rete ed eseguire il monitoraggio delle funzioni in esercizio, interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi tecnici. Il tecnico sarà in grado di esaminare le caratteristiche tecniche hardware e software delle macchine e di un network informatico al fine di garantirne il funzionamento, l'implementazione, la protezione dei dati informatici gli interventi di miglioramento e ripristino sulle macchine.

Il corso partirà indicativamente a metà aprile 2023, mentre la scadenza per le iscrizioni, a numero chiuso, è fissata per il 16 marzo 2023. La frequenza, obbligatoria, è prevista indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 con qualche rientro pomeridiano (circa 20/25 ore settimanali).

CHI PUO’ FREQUENTARE IL CORSO - Il percorso è rivolto a 12 persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, in possesso di un titolo di istruzione/formazione e/o delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine. Persone residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività e, se stranieri, con regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi verrà verificata, laddove necessario, la conoscenza della lingua italiana a livello A2 attraverso un test scritto. Rappresentano requisiti sostanziali le capacità e conoscenze già possedute e maturate in precedenti esperienze formative/lavorative dalle persone necessarie per poter raggiungere con efficacia tutti gli obiettivi della qualifica professionale di Tecnico informatico. Il possesso di tali requisiti verrà accertato all’atto di iscrizione dei candidati, tramite colloquio individuale e analisi del curriculum.



DURATA - Il corso ha una durata di 500 ore di cui 200 ore di stage



ISCRIZIONI – Gli interessati al percorso possono contattare la segreteria di Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets, sede di Forlì, allo 0543-60599 oppure sul sito www.enaip.forli-cesena.it. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 16/03/2023 in formato cartaceo ad Enaip Forlì-Cesena ETS via campo di Marte 166, Forlì oppure tramite mail all’indirizzo f.grandi@enaip.forli-cesena.it oppure enaipforli@enaip.forli-cesena.it

CRITERI DI SELEZIONE - Nel caso il numero dei candidati risultasse superiore ai posti disponibili, è prevista una selezione nei giorni 23 e 24/03/2023, che prevede una prova scritta (peso 50%) finalizzata a indagare il livello di conoscenza sulle seguenti aree di competenza: funzioni del sistema Windows, elementi del sistema hardware e software di un pc, elementi delle reti informatiche, principali strumenti del web. Un colloquio motivazionale (peso 50%) che verte sulla possibilità di fornire al candidato un feedback in merito alla sua prestazione alla prima prova, approfondimenti sulla motivazione alla partecipazione, sul progetto personale in termini di aspettative professionali future, le conoscenze generali e le capacità specifiche rispetto all’area professionale di riferimento, la storia professionale pregressa e la convinzione in merito all’investimento formativo.

CONTENUTI DEL PERCORSO - Caratteristiche hardware e software; Assistenza personal computer; Assemblaggio di un personal computer; Gestione dei sistemi operativi; Gestione e sicurezza alle reti LAN; Valutazione e aggiornamento software; Sicurezza luoghi di lavoro. Elementi di privacy; Comunicazione aziendale e customer care.

Il corso è co-finanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus e della Regione Emilia-Romagna Operazione Rif. PA 2021-16562/RER approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. DGR 1423/2022 del 29/08/2022