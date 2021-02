Corso Garibaldi sceglie l'arte di Gianni Cinciarini per celebrare la Madonna del Fuoco

Gianni Cinciarini, artista forlivese che si spense il 4 febbraio di otto anni fa. La sua città lo ricorda esponendo nella vetrina di Manoni 2.0 un'imponente Madonna del Fuoco realizzata in rame sbalzato. Molte altre opere sono visibili all'interno del negozio stesso, e presso altre attività del corso: Anima Bio, Effe2, Nuomo e Moda Più. Le opere esposte formano un percorso che ripercorre tutta la principale produzione dell'artista dando spazio al tema centrale forlivese del 4 febbraio, ovvero quello, sacro, del Patrono di Forlì. In un giorno di festa, che non sarà come gli altri anni a causa delle restrizioni adottate dal governo per limitare i contagi, le attività di Corso Garibaldi fanno ancora una volta rete per abbellire il nostro centro storico, si ringraziano anche le figlie dell'artista che hanno contribuito proponendo l'idea e fornendo le opere.