Aeronautica Militare, formati al 2° Gruppo di Forlì tecnici manutentori di gruppi elettrogeni

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì ha ospitato il corso propedeutico all’attribuzione della capacità secondaria di “Gruppi Elettrogeni”. Gli undici frequentatori, provenienti da enti e reparti dell’Aeronautica Militare hanno seguito un percorso formativo di tre settimane dal 18 settembre al 6 ottobre nelle officine e nelle aule della base di via Solombrini. Il personale docente del Secondo Gruppo, esperto e qualificato nello specifico settore d’impiego, ha articolato le lezioni teoriche e pratiche con l’obiettivo di formare i tecnici alla manutenzione di primo livello tecnico degli apparati in dotazione presso i reparti in Italia ed impiegati in rischieramenti all’estero in occasioni di operazioni fuori i dai confini nazionali.

La capacità acquisita, con la 35esimo edizione del corso, conferma l’intento delle superiori autorità di mantenere questa attività di manutenzione e accrescendo, in numero congruo, il personale tecnico qualificato ad intervenire nella manutenzione di apparati vitali per il funzionamento delle installazioni ed in special modo in supporto delle attività che afferiscono alle operazioni aeree. I discenti hanno appreso le lezioni teoriche e partecipato in alcuni interventi reali su dispositivi presenti sul sedime al fine di rendere altamente formativa l’esperienza nel rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti oltre alle lezioni puramente tecniche hanno avuto l’opportunità di seguire lezioni relativamente alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e alla Tutela Ambientale

Alla formale cerimonia di chiusura del 35esimo corso con la consueta consegna degli attestati è stato consegnato un cd a tutti i discenti con gli argomenti del piano di studi affrontati che potesse essere un valido ausilio nello svolgimento delle proprie mansioni; il comandante, il tenente colonnello Giorgio Agostini, nel ringraziare i frequentatori "per l’impegno profuso", ha evidenziato "l’importanza per l’Aeronautica Militare di formare personale tecnico qualificato nell’ottica della continuità e dell’innovazione".