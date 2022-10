Cosa vuol dire guidare sotto l'effetto dell'alcol: gli allievi delle autoscuole sperimentano gli occhiali speciali

La finalità è quella di ridurre il fenomeno dell’uso di alcol e droga tra i giovani nella fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, che in città sono 24.475, di cui circa 6.500 nella fascia 14-19 anni e altri 6.500 dai 20 ai 25. Continua il progetto "Forlì Previene", sviluppato dall'amministrazione comunale di Forlì in collaborazione con l'Unità Operativa di Dipendenze Patologiche dell'Ausl Romagna, la Polizia Locale di Forlì e il supporto tecnologico di Forlì Mobilità Integrata. Avviato nel mese di aprile di quest’anno, il progetto si pone come obiettivo la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio sul territorio di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcool e droga.

Ciascun partner coinvolto contribuisce, attraverso specifiche attività, alla sensibilizzazione in particolare dell’utenza giovane, neopatentata, circa il rischio e le conseguenze di una condotta di guida alterata dall’uso di sostanze stupefacenti o di abuso di alcool. La Polizia Locale partecipa con un suo progetto denominato "Corso di Guida InSicura", che viene svolto in sinergia con diverse autoscuole del territorio e con la partecipazione del Sert. Nello specifico, gli allievi delle autoscuole "Autosciola Antonino Berti", "Il sorpasso" di Meldola, "Autoscuola 2000", "Autoscuola Astoria", "Nuova Abc" e "Autoscuole Fabbri" sperimentano in un percorso a gimkana la guida di un veicolo indossando speciali occhiali che simulano lo stato di ebbrezza, rendendoli così consapevoli delle percezioni sensoriali indotte da questo stato di alterazione psicofisica e delle pericolose conseguenze di cui troppo spesso siamo informati dai fatti di cronaca.

Sempre nel corso di questa prova i ragazzi, a bordo del veicolo, vengono a tutti gli effetti sottoposti anche ad un controllo di polizia stradale, da parte degli agenti della Polizia Locale e, durante il quale vengono resi edotti circa le modalità di approccio con le forze dell'ordine in particolare, riguardo al tipo di accertamenti finalizzati al controllo dello stato di alterazione e alle eventuali conseguenti gravi sanzioni. Le attività, che fino ad oggi hanno coinvolto oltre 50 ragazzi, hanno dimostrato grande interesse ed entusiasmo e proseguiranno anche nei prossimi mesi nell’intento di raggiungere quanti più ragazzi possibile.