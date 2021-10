Corso Mazzini, il progetto Maglia Rosa Social Bike si evolve: nuova vita anche per i pc

Il progetto Maglia Rosa Social Bike si arricchisce attraverso lo svolgimento di attività di rigenerazione di computer usati da parte di persone svantaggiate. Con il recupero di biciclette e pc, che sarebbero destinati alla rottamazione, si recupera l'usato e si da uno scopo a persone che diversamente non riuscirebbero a canalizzare le proprie abilità. Sabato matina l'iniziativa è stata presentata alla cittadinanza alla presenza tra gli altri dell'assessore al Welfare, Rosaria Tassinari. Il progetto è nato dalla comunanza di intenti di Associazione San Martino, Caritas, Centro di Solidarietà, Domus coop, Comune di Forlì, Life Coop, con il contributo della Fondazione Cassa Dei Risparmi di Forlì

Il negozio

Chi visita il negozio – messo gratuitamente a disposizione dal Comune in Corso Mazzini 124 - trova un fornito parco biciclette, pronte per essere acquistate e utilizzate. Il vantaggio? Chi compra, lo fa tramite un’offerta modulata su tre opzioni e livelli di costo, e porta a casa una bici che è il punto di arrivo di un ciclo economico virtuoso. Come funziona Maglia Rosa Social Bike? La Polizia Municipale consegna agli operatori biciclette recuperate abbandonate in giro per la città, e lo stesso può fare chiunque abbia una bici che non usa più.

Domus coop, attraverso l’opera dei suoi assistiti le recupera a nuova vita, e a questo punto le biciclette arrivano nella grande vetrina del negozio di Corso Mazzini 124, gestito da operatori messi a disposizione dagli altri partner. Il cerchio si chiude con la visita dei clienti che portando a casa una bicicletta compiono ben più di una buona azione: incoraggiano la solidarietà e contribuiscono alla salvaguardia del pianeta utilizzando la bici per i loro spostamenti e riciclando materiale che diversamente avrebbe costi di smaltimento. Ogni passaggio di questo progetto rappresenta un invito all’uso consapevole e alla partecipazione attiva alla conservazione del bene comune, mostrando al contempo gli indubbi vantaggi di un acquisto solidale.

Nel punto vendita ci sono bici per tutti e per tutte le età. Maglia Rosa Social Bike promuove dunque l’interazione di quattro fattori che singolarmente presi rimarrebbero “inerti”: rigenerazione di biciclette dismesse o abbandonate destinate alla classificazione tecnica di “rottami”, impiego di persone in condizione di svantaggio sociale, recupero di spazi o luoghi inutilizzati della città, valorizzazione e promozione di un antico mestiere.