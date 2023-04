Prevenire l'Alzheimer prendendosi cura della mente: sta per partire il corso "Movi-Menti" per over 60

E' prevista per mercoledì 26 aprile, dalle 16,30 alle 18, in via Curiel 51, la presentazione del corso base "Movimenti - Buone pratiche per un salutare stile di vita" organizzato da "La Rete Magica" con il contributo dell'Assessorato al Welfare del Comune di Forlì. Il corso - in programma dal 9 maggio al 28 giugno - si rivolge a persone sane over 60 con prime défaillances cognitive (memoria, attenzione e concentrazione ad esempio), in assenza di diagnosi accertata di patologia neurodegenerativa, ed iniziali problematiche fisiche o che desiderano prendersi cura di mente e corpo in un’ottica di prevenzione di future eventuali patologie che possano minacciare un invecchiamento attivo ed in salute.

Nello specifico il corso consisterà in Incontri di allenamento della mente attraverso l’esercizio delle diverse funzioni cognitive del cervello e l'apprendimento di tecniche e strategie per migliorare o mantenere le proprie prestazioni cognitive e Incontri di allenamento del corpo nella totalità delle sue parti, in questo caso volto ad apprendere e a mettere in atto le giuste pratiche che lo aiutino a mantenersi in buona salute nel tempo. Verranno inoltre fornite preziose indicazioni nutrizionali utili a mantenere un corretto stile alimentare. Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle 17 alle 18.30 e il mercoledì dalle 14.15 alle 15.15 nella sede dell'associazione "La Rete Magica" in via Curiel, 51. Per maggiori informazioni sul corso e per iscriversi è possibile contattare la segreteria de "La Rete Magica" il lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 o il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 oppure inviare una mail a info@laretemagica.it.