Trekking, cosa fare quando si incontra un cane da protezione? Un corso spiega come comportarsi

Per la prima volta in Romagna si terrà un corso, rivolto ad escursionisti ed appassionati, che avrà l’obiettivo di trasmettere i giusti comportamenti e atteggiamenti da mettere in atto nel momento in cui, durante le escursioni, ci si trovi in presenza di cani da protezione del bestiame. Ci si può iscrivere su RomagnaTrekking cliccando su questo link

Programma del corso

Ore 9.00: registrazione dei partecipanti e saldo quota per accoglienza e visita in azienda, comprensiva della merenda (12€/cad).

Ore 9.30: inizio parte teorico-pratica

Ore 12.30: pranzo al sacco

Ore 13.30: escursione

Or 17.00: merenda e saluti

Il corso è patrocinato dal Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e realizzato in collaborazione con l’Associazione DifesAttiva e con l’Azienda Agricola Piccola Romagna

Partecipanti & Costi

Il Corso ha un costo complessivo di 40€ comprensivo di: lezioni teorico-pratica, materiali informativi, escursione e merenda (pane, formaggio, marmellata e miele). Il costo dell’accoglienza e visita in azienda, compreso merenda (12€/cad) dovrà essere saldato direttamente in azienda all’atto della registrazione.



Ritrovo ore: 9.00

AZIENDA AGRICOLA PICCOLA ROMAGNA

Via Campiuno, 23, 40021 Borgo Tossignano BO