Soccorso Alpino a lezione su come gestire le vie aeree su pazienti critici in ambiente impervio

Nella giornata di sabato scorso presso la sede di Romagna Acque in località Capaccio di Santa Sofia si è tenuto il primo corso teorico pratico regionale finalizzato a fornire ai partecipanti (medici ed infermieri el Soccorso Alpino) le indicazioni su come affrontare la gestione delle vie aeree su pazienti critici in ambiente impervio “Advanced airway management in impervious environments “. Sono state considerate le principali tecniche di ventilazione e gestione delle vie aeree, realisticamente applicabili in interventi complessi, con utilizzo dei moderni presidi, analizzando le linee guida internazionali e i processi decisionali applicati al soccorso alpino.

I partecipanti hanno seguito le sessioni in plenaria con nozioni, aggiornamenti e approfondimenti teorici ed hanno potuto poi cimentarsi nella messa in opera di tecniche in sessioni pratiche con tutor, in particolare, si sono esercitati nella gestione della decompressione dello pneumotorace iperteso, nella cricotiroidotomia di emergenza, nella intubazione orotracheale con laringoscopia classica e videolaringoscopia, nell’utilizzo dei presidi sovraglottici, tecniche di ventilazione manuale e con ventilatore polmonare, oltre che all’utilizzo di massaggiatore cardiaco meccanico.

Nel pomeriggio sono stati poi allestiti scenari in ambiente impervio dove le squadre dei partecipanti, coadiuvate da tecnici e supervisionate da tutor, hanno svolto simulazioni realistiche di intervento su casi clinici complessi con successivi debriefing. Ha contribuito alla riuscita dell’evento la disponibilità di simulatori ad elevata fedeltà e presidi di ultima generazione forniti dalle ditte del settore Sago Medica, SoFraPa, Intersurgical oltre che la location messa a disposizione dalla Società Romagna Acque il cui Presidente ha anche portato un gradito saluto in presenza. La logistica ed accoglienza è stata curata dai volontari della Stazione Monte Falco.