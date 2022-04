Cortei, messe e commemorazioni: tutte le iniziative del 25 aprile nel territorio forlivese

Numerose le iniziative per il 25 Aprile nel territorio forlivese. Eccole

Forlimpopoli

Le celebrazioni per il 77° Anniversario della Liberazione saranno aperte lunedì 25 aprile a Forlimpopoli, alle 9, dalla Santa Messa nella Basilica di San Rufillo per proseguire quindi alle 9,45 in Piazza Fratti con la deposizione di una corona d'alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza. Alle 10.45 ci si sposterà quindi a Sant'Andrea per la deposizione di una corona d'alloro al Cippo dei Martiri e di ortensie alla Celletta di Santa Rosa e al Cippo per i caduti civili del bombardamento del 1944. “Quella del 25 aprile – sottolinea il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini – non è una semplice ricorrenza cui ci richiama il dovere istituzionale, ma un’importante occasione di riflessione che ci spinge a prestare la massima attenzione non solo allo studio del passato ma anche alla comprensione del presente. Anche per questo abbiamo voluto far precedere, in accordo con l’ANPI, nell’ambito del progetto “Dare futuro alla memoria” condiviso con il Comitato per la Difesa e la Divulgazione dei Valori della Resistenza, l’Associazione mazziniana e il Gruppo Alpini di Forlimpopoli, la giornata del 25 aprile con la programmazione al teatro Verdi dello spettacolo “Nazieuropa” di e con Beppe Casales, sia per il pubblico generalista sia, in maniera dedicata, per le scuole. Rinnoviamo quindi con forza l’invito a tutti i cittadini ad intervenire alla celebrazione del 25 aprile”.

Santa Sofia

Dopo due anni di restrizioni, si torna finalmente a celebrare in presenza il 77° anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo. “Quest'anno, in collaborazione con ANPI Santa Sofia, Pro Loco Santa Sofia, Mani in Pasta, Bidente Bike Project, Tour de Bosc, Corpo Bandistico Roveroni, Alpini Alto Bidente e Coop. Reduci Combattenti, è in programma a Santa Sofia la “Festa della Liberazione” - dice l'assessora Isabel Guidi. Una festa organizzata con il contributo di numerose associazioni, per coinvolgere tutta la popolazione in questa importantissima ricorrenza.”

Si tratterà di una vera e propria giornata di festa, con numerose attività: a partire dal mattino sono in programma escursioni guidate a piedi o in bicicletta sui “sentieri della Libertà”, alla scoperta di luoghi che, durante la Seconda Guerra Mondiale, furono protagonisti di rappresaglie, rastrellamenti ed eccidi (per info: 349 1760425).

Alle 10.45 è previsto il raduno in piazza Matteotti, con i saluti degli amministratori e dei rappresentanti ANPI, e la partenza del corteo per la deposizione di corone presso i monumenti di Parco della Resistenza e via Nefetti e presso il Sacrario dei Partigiani, accompagnati dal corpo bandistico "C. Roveroni".

Alle ore 13.00 si terrà il “Pranzo della Liberazione” presso il Parco della Resistenza, con menù a cura di Mani in Pasta (solo su prenotazione, 348 9918608) al prezzo di 25 euro a persona, il cui ricavato verrà devoluto ad ANPI Santa Sofia.

“Ogni anno, il 25 aprile, celebriamo i valori di libertà e giustizia, ricordando e ringraziando chi si è esposto in prima persona combattendo contro l'occupazione nazifascista – commenta il Sindaco Daniele Valbonesi. Temi che, oggi, sono purtroppo di grande attualità, vista la situazione che stiamo vivendo nell'est Europa. A tale proposito, voglio ricordare che il 25 aprile, insieme a noi, pranzerà un gruppo di donne e bambini provenienti dall'Ucraina, ospitato presso l'Ostello: ci auguriamo di condividere con loro un momento di spensieratezza, pur essendo tristemente consapevoli del fatto che in Ucraina si sta combattendo una guerra che lascerà una scia di morti e distruzione e ripercussioni sull'Europa intera.” In occasione delle commemorazioni del 25 aprile, verranno deposte corone alla memoria dei caduti anche in tutti i cippi presenti a Santa Sofia e nelle frazioni.

Premilcuore

Lunedì 25 aprile, alle ore 10.15, si svolgeranno a Premilcuore le celebrazione legate all’Anniversario della Liberazione d’Italia. Alle ore 10.15, il ritrovo in Piazza dei Caduti, il discorso del Sindaco di Premilcuore Ursula Valmori, la lettura di testi sulla Liberazione a cura degli studenti della Scuola Secondaria di I grado e la presentazione di alcuni lavori grafici realizzati dagli studenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Seguirà la deposizione di corone presso le lapidi poste nella facciata del Municipio.