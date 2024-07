Chef sotto il Portico, Ray Gelato, la mostra fotografica sui Nirvana e i burattini per i più piccoli: è ricco di appuntamenti il weekend forlivese

Portico di Romagna diventa la capitale dei sapori per quattro giorni. Fino a domenica sarà infatti di scena la 14esima edizione di "Chef sotto il Portico", organizzato "L'Albergo Diffuso - Ristorante Al Vecchio Convento". Giovedì e venerdì dalle 20 ci sarà la cena di gala "Al Vecchio Convento", serata su prenotazione con 60 posti disponibili: ci sarà un cocktail di benvenuto e sei portate al prezzo di 120 euro (bevande abbinate 60 euro). Sabato, dalle 19, e domenica, dalle 12, street food nel centro del paese lungo via Roma, con gli chef a preparare le portate. Animazione musicale sabato dalle 22.30. Per partecipare alle serate di gala occorre prenotarsi

Eventi e musica

Mille suoni, colori, emozioni a Bertinoro nella lunga notte di Fricò Royal. Venerdì luglio, dalle 20 fino alle 3 del mattino il colle si animerà con spettacoli di strada, laboratori, dj set, concerti che spaziano dal pop al rock, dai ritmi brasiliani alla tradizione klezmer, dalla musica d’autore alle colonne sonore dei cartoni animati (e non solo). In tutto una trentina di appuntamenti disseminati in sette diversi punti del borgo: piazza Guido del Duca, la terrazza Mirastelle, piazza della Libertà, il giardino di piazza Novelli, le ex prigioni, via Mainardi, i giardini della Rocca.

Ray Gelato, il famoso crooner italo-angloamericano, li considera la migliore band del genere: venerdì sul palco del distretto commerciale all’uscita di Forlì dell’A14 salgono The Good Fellas, per una serata intitolata “Gli anni dello swing”, quinto appuntamento della rassegna “Formì&You”. Dal 1993 a oggi la band ha calcato migliaia di palchi in tutta Europa ed è apparsa in ogni genere di trasmissioni televisive, tour teatrali, film. Porta in scena l’Italia in America dei sogni colorati di Hollywood e la spensieratezza tipica del popolo di Romagna, condite dal caratteristico e indiavolato big beat delle orchestre di rock’n’roll.

Continuano gli eventi di 'Predappio vive l'estate' con la festa parrocchiale di Tontola in programma nel week end, per poi fare un tuffo nella canzone d’autore italiana, nel folklore romagnolo e nella tradizione irlandese in compagnia del trio forlivese degli Etilisti Noti.

Coldiretti Forlì-Cesena, in collaborazione con Campagna Amica, presenta un doppio appuntamento: "Camminata e Benessere", un'iniziativa dedicata alla promozione della salute e del benessere attraverso l'attività fisica e l'educazione alimentare. L'evento si terrà venerdì 12 luglio con inizio alle ore 9:30 presso il Mercato di Campagna Amica di Forlì, situato in viale dell'Appennino 16.

Enogastronomia

Da giovedì a domenica l campo sportivo di Tredozio ospiterà la 13esima edizione della Sagra del Cinghiale. Sarà allestito uno stand gastronomico con cucina tipica romagnola e specialità a base di cinghiale. Tra i primi tagliatelle e cappelletti, tortelli di patate ed erbe e polenta (anche con ragù di carne), mentre tra i secondi cinghiale in salmì con polenta, coscia di cinghiale al forno, salsiccia di cinghiale o maiale, grigiata mista di maiale e castrato, con contorni tra polenta fritta, pomodori in gratè e patate fritte. E ci sarà anche la possibilità di pagare con Satispay.

Mostre

Il Birrificio Mazapégul ospita la mostra fotografica "In bloom. I Nirvana di Charles Peterson" a cura di Ono Arte. La mostra sarà allestita al Birrificio Mazapégul a Civitella di Romagna per celebrare il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Kurt Cobain, icona indiscussa del movimento grunge, attraverso gli scatti del fotografo ufficiale della band.

Dopo l'interesse suscitato dalla mostra “Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca”, esposta in occasione dell'anniversario dell'alluvione del 2023, in collaborazione con la Pro Loco Chiusa d'Ercole, ne viene fatta una nuova esposizione presso la chiesa di San Bonifacio al Castello di Cusercoli fino al 21 luglio. Verranno esposte le fotografie che Cristiano Frasca ha realizzato nel corso dei giorni dell'alluvione in un percorso che aiuterà anche chi non ha vissuto direttamente il dramma dell'alluvione a rivivere quei momenti.