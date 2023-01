"Costruire la legalità per la salvaguardia del bene comune": al via un progetto alla media "Mercuriale"

Valorizzare il territorio e la comunità è il principio condiviso dall’Istituto Comprensivo numero 5 "Tina Gori" e dal Comitato di Quartiere Romiti e che ha portato alla realizzazione del progetto legalità "Costruire legalità e partecipazione per la salvaguardia del bene comune", inserito nell’ambito del macro-progetto europeo di educazione civica e che vede coinvolti tutti gli alunni della scuola media di primo grado “Mercuriale”. La sensibilità e la volontà della direttrice scolastica Daniela Bandini e la determinazione del coordinatore del quartiere Romiti, Stefano Valmori ha reso possibile la costruzione di un percorso per una cultura della legalità intesa come rinnovata intesa tra le istituzioni e la società civile e per la costruzione del bene comune.

"Il bene comune è di tutti e di ciascuno e quindi è indivisibile perché soltanto insieme è possibile conseguirlo, ampliarlo, custodirlo per noi e le generazioni future.

Ciò passa necessariamente attraverso una serie di proposte concrete e realizzabili, scommettendo sulla crescita della partecipazione collettiva e puntando diritti al recupero di un sentimento profondo e di inestimabile valore: il senso di appartenenza ad una comunità - evidenzia Valmori -. Vivere in una società civile significa maggiore rispetto e tolleranza per gli altri, significa non fare del bullismo un modo di vivere; non lasciarsi andare a piccole sopraffazioni che di fatto determinano il degenerare dei rapporti anche scolastici".

Gli incontri saranno tenuti da Alfredo Catenaro, già dirigente della Polizia di Stato ed ex comandante della Polizia Locale della Romagna Forlivese, in pensione e volontario del Quartiere Romiti e dell’Associazione di volontariato e protezione civile de "Il Molino" di Bertinoro ed hanno il fine di agevolare i minori a riflettere su quanto sia importante incontrarsi, crescere e costruire nella legalità, attraverso il quotidiano “rispetto” per gli altri, l’osservanza delle “regole” della comunità, con cosciente senso di “responsabilità”. "La legalità si costruisce attraverso il quotidiano rispetto per gli altri, l’osservanza delle regole della comunità, con cosciente senso di responsablità - rimarca Valmori -. In una intervista Don Luigi Ciotti disse che “Cultura significa cittadini svegli, positivamente inquieti, consapevoli che la vita non si riduce all’Io, alla fame di possesso, di apparenza, di successo a cui vorrebbe relegarci la cultura del consumo"".

"Prendendo esempio dagli insegnamenti del fondatore di Libera, il proponimento di questi incontri è che la responsabilità venga prima della legalità. Le leggi che regolano il vivere civile e sociale, prima che nei codici, negli articoli di legge, nelle norme, bisogna scriverle nelle coscienze. Solo così evitiamo che diventino indicazioni astratte che seguiamo forse solo per convenienza o timore . conclude Valmori -. Il nostro impegno, dicono i promotori, è confidare sulla responsabilità, mai sulla semplice trasmissione di nozioni e principi per quanto, comunque, utili e opportuni. Ad un giovane non basta sapere che le cose esistono, vuole anche sapere perché esistono".