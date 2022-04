"Costruire la pace in tempo di guerra": un confronto in Comune sul conflitto in Ucraina

La Consulta delle aggregazioni laicali e degli organismi socio assistenziali di Forlì-Bertinoro propone giovedì 21 alle ore 21 l'incontro approfondimento dal titolo "Costruire la pace in tempo di guerra", patrocinato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro e dal Comune di Forlì.

L'incontro si terrà nel salone comunale e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi. Interverranno: Mons. Paolo Pezzi, arcivescovo cattolico metropolita della Madre di Dio a Mosca (in collegamento), Elena Mazzola presidente della ONG Emmaus di Kharkiv in Ucraina, Don Vasyl Romaniuk assistente spirituale degli ucraini greco-cattolici di Forlì. Modera l'appuntamento Edoardo Russo, presidente dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro.

"Abbiamo voluto questa serata - spiega Edoardo Russo - per approfondire quello che sta accadendo con chi sta operando per la pace in questi giorni di guerra. Incontreremo persone che, anche da prima del conflitto, già operavano per la pace, in quei territori. E abbiamo deciso di farla tutti insieme, le consulte delle aggregazioni laicali e degli organismi socio assistenziali della diocesi proprio per manifestare un interesse comune a ricercare la pace, partendo dall'ascolto e dal dialogo".