"Costruire una comunità solare per risparmiare e aiutare il clima": la missione di Parents For Future Forlì

Parents For Future Forlì ha organizzato due appuntamenti in collaborazione con il centro per le Comunità Solari di Medicina e che avranno come argomento centrale la costituzione di Comunità Solari a Forlì. Il primo dal titolo “Aperitivo solare” si svolgerà mercoledì a partire dalle ore 18.30 all'interno della Settimana del Buonvivere presso la Barcaccia del San Domenico.

Parents For Future Forlì, tramite l’aiuto del professore Leonardo Setti dell'Università di Bologna, affronta un aspetto particolare di questo tema: quanto “le nostre relazioni possono fare la differenza anche sotto il profilo dell'energia, aiutandoci a risparmiare e al contempo dando una mano al clima. Si parlerà dell'urgenza con la quale andrebbe trattata la crisi climatica in atto e degli strumenti che ognuno di noi ha per contrastarla, singolarmente, ma soprattutto unendo le forze". "Le nostre relazioni diventano quindi cruciali, e le comunità solari ne sono l’esempio - spiega Donatella Piccioni di Parents for Future -. Queste tematiche, che possono sembrare un po’ ostiche, saranno veicolate anche tramite un quiz al quale potranno partecipare tutti". L’evento si concluderà con un piccolo aperitivo offerto da Parents For Future in collaborazione con Equamente.

Il secondo evento “solare” si terrà domenica 2 ottobre alle 18 all’interno del Festival per lo sviluppo sostenibile organizzato da Spazio 2030 all'Ex Atr dal titolo “cambiamo il sistema non il clima, con l’energia pulita facciamo comunità”. "I contenuti sono simili al precedente anche se sviluppati facendo riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030 che si vogliono coniugare in questo evento: l’obiettivo 7, cioè quello dell’energia pulita e accessibile e l’obiettivo numero 13 che è quello delle città e comunità sostenibili - continua Piccioni -. L’invito a questo secondo evento sarà mirato, oltre che alla cittadinanza, ai coordinatori dei quartieri di Forlì che potranno essere utili collaboratori per la costruzione di una comunità solare a Forlì. Durante entrambi gli incontri sarà data la possibilità di compilare le pratiche per diventare cittadino solare, con l’assistenza da parte del personale del centro per le comunità solari".