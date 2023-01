Costruita nella seconda metà degli anni '70: si demolisce la torre dell’acquedotto di Roncadello

Partono nei prossimi giorni i lavori di abbattimento del pensile dell’acquedotto di via Cardinale Albornoz 2 a Roncadello e della vasca di accumulo. La necessità di demolire la torre piezometrica, costruita nella seconda metà degli anni ’70 in un’area di proprietà di Unica Reti secondo i criteri tecnici allora vigenti e fuori esercizio da anni, è dovuta alla complessità e agli elevati costi della manutenzione dell’opera e al fatto che risulta già da tempo disconnessa dalla rete cittadina di distribuzione dell’acquedotto civile.

Come avviene la demolizione ‘per parti’

Si sta ultimando l’installazione del ponteggio di sicurezza, che sarà rivestito da teli antipolvere e abbassato a mano a mano che i lavori procederanno. Preliminarmente alla demolizione del serbatoio, verrà demolito il vano tecnico limitrofo al pensile per rendere disponibile l’area e consentire la demolizione della torre piezometrica, alta circa 45 metri.

Visto il tipo di manufatto, è prevista una modalità di demolizione "decostruttiva" (per parti), che consiste nello smontaggio degli elementi costitutivi, i cui pezzi saranno calati a terra grazie ad adeguati sistemi di sollevamento. La realizzazione dei singoli pezzi sarà affidata all'impiego di vari sistemi di taglio e demolizione: utensili diamantati, martelli demolitori e pinze oleodinamiche portatili.

Questa tecnica di demolizione “per parti” risulta sicuramente meno invasiva di quella con utilizzo di esplosivo. Risulta, inoltre, particolarmente indicata per la posizione del manufatto, collocato in un contesto urbanizzato; con la presenza di abitazioni e di un impianto sportivo nelle immediate vicinanze. I lavori termineranno, condizioni meteo permettendo, entro metà aprile e successivamente si procederà con la sistemazione a verde delle aree liberate

L’impatto del cantiere

L’impatto dell’intervento sul contesto urbano adiacente sarà praticamente nullo: infatti, grazie alle tecniche adottate di taglio e smontaggio delle parti del manufatto e alla cantierizzazione in sicurezza, la produzione di polveri viene limitata al minimo e non si verificano blocchi né nei servizi della zona. né sulla sua viabilità stradale, che non subirà variazioni di rilievo.