Metanodotto Snam in partenza, disagi ed espropri per circa 300 famiglie: "Il Comune vigili sui risarcimenti"

Sono previsti in partenza entro pochi mesi, prima dell'estate, i lavori nel comune di Forlì per la realizzazione del metanodotto Sestino-Minerbio, che attraverserà tutta la Romagna da sud a nord, una dorsale di 142 km della rete gas di Snam, che passerà per il territorio del comune di Forlì per 14 chilometri vicino a Pievequinta e Castellaccio, proveniente da Forlimpopoli e diretto a Ravenna, interessando a Forlì circa 300 famiglie, tra agricoltori, proprietari di immobili e di attività economiche. Sarà un grande tubo di un metro e 20 centimetri di diametro interno che andrà interrato lungo un tragitto che taglia trasversalmente la via Cervese, l'autostrada e il Cer. Il progetto ha visto la contestazione di gruppi ecologisti e di un comitato che si è formato appositamente, il "No tubo".

E' al vaglio del prossimo corso del prossimo consiglio comunale una variante al progetto, un bypass di circa 60 metri di condotta, per allacciare la nuova opera ad un metanodotto minore già esistente, il Savio-Forlì, con locali di servizio e una stradella di accesso. Ma il grosso del progetto, ha spiegato il vicesindaco con delega all'Urbanistica Daniele Mezzacapo, durante la presentazione della delibera in commissione consigliare, martedì pomeriggio, “è già stato autorizzato nel 2014 dal Consiglio comunale”, mentre “la differenza su cui è chiamato a votare il consiglio oggi è relativa a circa 60 metri di condotta e uno stradello di servizio”. Il progetto già autorizzato dal ministero dell'Ambiente è “un'opera considerata strategica e di interesse nazionale”, spiega Mezzacapo. In questi giorni è arrivato anche il parere favorevole ambientale da parte di Arpae.

Il progetto del metanodotto Sestino-Minerbio è risalente a circa 20 anni fa, l'iter al Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica è durato dal 2008 al 2015, quando è arrivata l'autorizzazione definitiva. Poi nel 2023 lo stesso ministero ha riaperto la procedura per alcune “varianti di ottimizzazione”, tra cui appunto il bypass a Castellaccio (Forlì). Un iter, quindi, già ampiamente impostato e nella fase quasi esecutiva che tuttavia non ha mancato, in commissione, di suscitare aspre critiche, in particolare quella di Franco Bagnara, consigliere M5s, secondo cui ci dovrebbe essere un “aggiornamento della documentazione presente nel sito istituzionale di Snam e la ripetizione del procedimento di approvazione”

Diverse le critiche esposte da Bagnara a più riprese, dal fatto che il progetto taglia trasversalmente le culture a quello che non si sarebbe fatta attenzione alla tutela dei fondi agricoli tanto che in alcuni casi, tolta la fascia di 40 metri di esproprio (20 metri per lato), le parti rimanenti sarebbero poco redditizie e gestibili per i mezzi agricoli. “E' un'opera progettata vent'anni fa, che prevede un taglio trasversale ai campi danneggiando le piante. Ad oggi un certo numero di agricoltori coraggiosi stanno effettuando osservazioni perché il passaggio non ha considerato soluzioni meno impattanti”.

Bagnara lamenta inoltre che si tratta di un'opera “priva di pubblica utilità per l'Italia e per i cittadini italiani, rappresentando un cattivo uso di soldi pubblici”. Altre questioni vengono sollevate sulla sicurezza, sul rischio di incendi ed esplosioni per le case più vicine, sul rischio sismico e il pericolo di alluvione, in quanto l'area è classificata come area di allagamento. Il consigliere Ceredi (Forlì Cambia) segnala che è mancata la prescrizione, per uno scavo così impattante, di conservare il “top soil”, il suolo di superficie che è quello più ricco e produttivo ai fini agricoli.

Tuttavia, ammette Giorgio Calderoni (Forlì e Co), “siamo nella fase sostanzialmente esecutiva”, per cui meglio “fare attenzione al risarcimento dei danni causati alle colture da Snam”. “Il Comune si faccia garante degli espropriati e parli direttamente con Snam”, chiede Giorgio Calderoni, ricordando che “il singolo soggetto è sfavorito di fronte al colosso Snam, e il Comune dovrebbe fare da garante”. E conclude: “Mi consta che a un'interrogazione di una lista civica in Comune a Cesena l'assessore abbia riferito che ci sono 950mila euro come forma di garanzia per i risarcimenti dei cittadini di Cesena, è una strada che dovrebbe perseguire anche Forlì per tutelare la comunità”.

“E' vero che l'ente potrebbe farsi garante per una buona mediazione tra coloro che subiscono e coloro che agiscono un processo espropriativo – replica Mezzacapo -. E' successo in passato, per esempio, con la vertenza tra Anas e una palazzina poi demolita a Vecchiazzano per il passaggio della tangenziale, con successiva ricostruzione e un altro gradimento dei proprietari, ma per questo tipo di richieste spesso i privati si rivolgono a degli avvocati per tutelare i loro diritti negli espropri”, conclude Mezzacapo.