Coronavirus, i nuovi contagiati sotto quota 80 nel Forlivese: due classi in quarantena. Nove morti in provincia

Si abbassa il numero dei contagiati da covid-19 nel Forlivese. Nel bollettino di martedì ne sono stati comunicati 75, 62 dei quali con sintomi. Questa la distribuzione: 7 Bertinoro, 1 Castrocaro, 2 Civitella, 55 Forlì, 3 Forlimpopoli, 3 Galeata, 3 Meldola, 2 Predappio e 3 fuori ambito. A questi si aggiungono tre casi in ambito scolastico, con due classi in quarantena dopo la positività di uno studente ciascuno: si tratta della media di Meldola e la primaria di Vecchiazzano. Infatti anche con le scuole chiuse prosegue l'attività di screening dell'Igiene Pubblica sui bambini in età scolare che avevano avuto contatti con compagni di classe o personale scolastico risultati positivi durante il periodo scolastico. Tampone di controllo invece per una classe del Cnos Fap a seguito della postività di uno studente. Sono invece nove le vittime in provincia riconducibili al virus, cinque delle quali nel Forlivese: si tratta di un 82enne di Forlì (data decesso 28 gennaio), una 86enne di Bertinoro (data decesso 9 marzo) e una 92enne di Bertinoro, e di un 77enne di Forlì ed un 92enne di Meldola. I guariti sono 157.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.184 casi in più rispetto a lunedì, su un totale di 41.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (23.868 tamponi molecolari) e 139 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da lunedì è del 5,3%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 903 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 577 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 744 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di martedì è 43,2 anni. Sui 903 asintomatici, 464 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 49 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 79 con gli screening sierologici, 8 tramite i test pre-ricovero. Per 303 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 504 nuovi casi e Modena (419); poi Parma (210), Rimini (203), Reggio Emilia (198), Ferrara (131), Ravenna (129), Piacenza (82) e territorio imolese (35). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a martedì sono 68.992 (+717 rispetto a lunedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 65.098 (+659), il 94,4% del totale dei casi attivi. Si registrano 47 nuovi decessi, che aggiorna il totale a 11.184. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+5 rispetto a lunedì), 3.516 quelli negli altri reparti Covid (+53).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Inoltre, da lunedì, sono iniziate le prenotazioni per le persone dai 75 ai 79 anni, che, anche dopo lo stop AstraZeneca, proseguiranno anche nei giorni a venire. Per tutti coloro che nella giornata di ieri avevano già ottenuto un appuntamento nei prossimi giorni, sarà fissata a breve una nuova data. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 15 di martedì sono state somministrate complessivamente 608.826 dosi; sul totale, 199.551 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.