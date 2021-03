Coronavirus e contagi, il virus continua a diffondersi e a uccidere. "La nostra attenzione deve crescere"

In Emilia Romagna si sono registrati 335.820 casi di positività, 1.490 in più rispetto a martedì, su un totale di 31.192 tamponi (17.391 molecolari) eseguiti nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 188 test sierologici

Dopo la "tregua" di martedì, nel bollettino di mercoledì i nuovi contagiati al covid-19 tornano a superare abbondantemente quota 100 nel comprensorio di Forlì. Sono infatti 142 coloro che sono risultati positivi al tampone, 109 dei quali con manifestazione di sintomi. Sono sei le vittime in provincia, una delle quali nel Forlivese.

"Ormai il virus che circola nel nostro territorio è quello inglese, che possiamo smettere di chiamare variante, perchè l'altro è quasi sparito - ha spiegato Raffaella Angelini, direttrice della Sanità pubblica di Ausl Romagna, intervenendo nel corso di una diretta Facebook col sindaco di Ravenna, Michele De Pascale -. Quello inglese ha caratteristiche di diffusibilità molto più alte rispetto a quello di prima. Se stare nella stessa stanza chiusi a un metro di distanza prima lo consideravamo sicuro, adesso abbiamo molti più dubbi".

"Per cui quelle misure devono diventare il nostro modo di vivere fino a che la maggior parte delle persone non sarà vaccinata - è l'invito di Angelini -. Stiamo diventando assuefatti alle misure e stiamo meno attenti, invece la nostra attenzione deve crescere. Abbiamo due armi per difenderci: le misure restrittive e il vaccino. Stiamo procedendo con tutte e due ed entrambe devono essere ben funzionanti, perchè fino a quando la maggior parte della popolazione non sarà vaccinata, saranno necessarie le restrizioni e i comportamenti corretti".

In Emilia Romagna

In Emilia Romagna si sono registrati 335.820 casi di positività, 1.490 in più rispetto a martedì, su un totale di 31.192 tamponi (17.391 molecolari) eseguiti nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 188 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da martedì è del 4,7%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 585 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 511 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 713 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è 43,7 anni. Sui 585 asintomatici, 389 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 29 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 26 con gli screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 126 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 345 nuovi casi e Ravenna con 201; poi Ferrara (159), Reggio Emilia (137), Rimini (131), Parma (125) e Modena (108), Piacenza (43) e infine il Circondario imolese (25).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.064 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 251.468. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a mercoledì sono 72.435 (-632 rispetto a martedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.618 (-571), il 94,7% del totale dei casi attivi. Si registrano 58 nuovi decessi, per un totale di 11.917. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-2 rispetto a martedì), 3.427 quelli negli altri reparti Covid (-59).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 14 di martedì sono state somministrate complessivamente 871.740 dosi; sul totale, 293.025 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/