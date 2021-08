Non ci sono decessi, mentre i guariti in provincia sono 49

Si contano 50 nuovi contagiati al covid-19 in provincia di Forlì-Cesena, 29 dei quali nel Forlivese. Nel dettaglio 16 in città, 4 a Rocca San Casciano, 2 a Forlimpopoli, Castrocaro e Predappio, 1 a Bertinoro, Galeata e Meldola. Non ci sono decessi, mentre i guariti in provincia sono 49.