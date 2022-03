Coronavirus, con la mutazione di Omicron aumentano i positivi: nel Forlivese +32% in sette giorni

Con la variante Omicron BA.2, più contagiosa della variante originaria, responsabile dell'alto numero di contagi tra il periodo natalizio e il mese di gennaio, aumentano le positività al covid-19, ma allo stesso tempo anche il numero di pazienti che necessitano di cure ospedaliere. E' quanto emerge dai numeri forniti dalla Prefettura sull'andamento dell'epidemia ed aggiornati nel Forlivese. Al 20 marzo i casi attivi sono 1.785 a fronte dei 1.352 di lunedì scorso, con un incremento del 32% (+433).

I pazienti ricoverati sono 20, sette in più rispetto alla settimana scorsa, ma nessuno fortunatamente in terapia intensiva, mentre in 1.765 stanno attendendo di tornare negativi al virus da casa. I guariti sono stati 685, mentre i decessi quattro. Dall'inizio dell'epidemia si contano nel Forlivese 59.187 casi, 56.760 guariti e 642 morti. In provincia dal primo marzo del 2020 si sono registrati 128.760 casi di cui 123.670 guariti. I ricoverati con sintomi sono 46, nessuno in terapia intensiva, mentre sono 3.856 i positivi in isolamento domiciliare.