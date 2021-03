Coronavirus, balzo dei contagi in tutto il Forlivese in pochi giorni. Solo Portico è "covid free"

Dal primo marzo il comprensorio Forlivese ha visto una crescita dei contagi da covid-19 dell'8,4%. Sono stati 836 i nuovi positivi, mentre nella settimana precedente la crescita era stata di 554 nuovi infettati. Di pari passo con l'aumento dei contagiati anche quello dei ricoverati, da 65 a 89, cinque dei quali in terapia intensiva. I casi attivi sono 1690 (59 dei quali fuori ambito, ovvero non residenti nel territorio), 511 in più rispetto al precedente resoconto, con 1601 infettati in isolamento domiciliare. I decessi sono stati 7. Sono invece 318 coloro che sono stati dichiarati guariti.

A Forlì i positivi totali sono 1049 (la scorsa settimana erano 715), di cui 994 in isolamento e 55 ricoverati (tre in terapia intensiva), mentre i guariti sono stati 207. Questa la situazione sul resto del territorio: a Castrocaro i positivi sono 65, tre dei quali ricoverati con sintomi, mentre a Bertinoro ci sono 115 positivi in isolamento domiciliare e quattro ricoverati (uno in terapia intensiva). Questa la situazione nel resto del territorio: Civitella conta 22 casi (un ricoverato), Dovadola 7 (un ricoverato), Forlimpopoli 120 (quattro ricoverati, uno in terapia intensiva), mentre Galeata 16 (un ricoverato).

A Meldola i positivi sono saliti a 92 (10 ricoverati), a Predappio da 42 (due ricoverati), Premilcuore 3 (un ricoverato), Santa Sofia 45 (tre ricoverati), Rocca San Casciano 6 e Tredozio 4. Non ci sono positivi a Portico. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria si contano 229 vittime a Forlì, tredici a Bertinoro, sei a Castrocaro, sei a Civitella, sette a Dovadola, 21 a Forlimpopoli, 49 a Meldola, 19 a Predappio, sei a Rocca San Casciano, cinque a Santa Sofia, una Portico, sei a Modigliana ed una a Tredozio.

La situazione attuale vede a Modigliana 41 persone contagiate con una persona ricoverata in ospedale. "In pochi giorni si sono sviluppati molti contagi, con molte persone che denunciano situazioni anche con febbre alta - rende noto il sindaco Jader Dardi -. Abbiamo 85 persone che sono in isolamento domiciliare perché positive o perché a stretto contatto con persone contagiate. In questi giorni la tenda che abbiamo allestita è quotidiamente impegnata nella esecuzione dei tamponi, molti sono in programma anche martedì. E sempre martedì riprendono le vaccinazioni presso la sala del teatro, in cui saranno nuovamente impegnati i volontari della CRI e della Protezione Civile oltre al personale sanitario. In pochi giorni si è verificato un salto impressionante nell'aumento dei numero dei contagi che ci costringe alla massima prudenza".