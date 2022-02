Coronavirus, a Forlì 75 nuovi positivi. In provincia perde la vita un 50enne

Resta stabile la crescita giornaliera dei nuovi positivi al covid-19 in provincia di Forlì: venerdì se contano 247 in più rispetto a giovedì, quando ne erano stati comunicati 261 (288 mercoledì e 247 martedì). Nel Forlivese sono 107 i nuovi contagiati: 8 Bertinoro, 3 Castrocaro, 1 Civitella, 75 Forlì, 8 Forlimpopoli, 1 Galeata, 7 Meldola, 1 Modigliana, 1 Predappio e 2 Rocca San Casciano. In provincia si registrano 1.176 guariti ed una vittima, un cinquantenne residente in provincia di Torino.