Coronavirus, nessuna classe in quarantena: 36 tra bimbi e ragazzi positivi nell'ultima settimana

Nessuna classe del comprensorio Forlivese in quarantena. E' la buona notizia che emerge dal bollettino dell'Ausl Romagna sull'andamento dell'epidemia da covid-19 e relativo alla settimana dal 25 al 31 ottobre. Nella settimana precedente ve ne erano 10. Sono complessivamente 36 gli studenti forlivesi trovati positivi dopo essere stati sottoposti a tampone. Se ne contano quattro è nella fascia d’età 0-3 anni (40 tamponi effettuati, tasso di positività del 10%), 2 tra i 3-5 anni (tasso di positività dell'1,7% su 117 tamponi), 14 nella fascia 6-10 anni (tasso del 3,6% su 393 tamponi), 11 nella fascia 11-13 (tasso del 3,4% su 326 tamponi) e 5 nella fascia 14-18 (tasso del 1,7% a fronte dei 300 tamponi effettuati). Guardando oltre i nostri confini, migliora la situazione nel Ravennate, che conta nove classi in quarantena a fronte delle 23 della settimana precedente. Stesso numero anche in provincia di Rimini e nel Cesenate, dove la scorsa settimana ve ne erano rispettivamente tre ed una classi in quarantena.