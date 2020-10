Coronavirus, tre studenti ed un'insegnante positivi. Un'altra materna finisce in quarantena

Altri quattro casi nelle scuole del Forlivese. E' quanto emerge dall’attività di contact tracing svolta dall’Igiene pubblica di Forlì. Uno è stato accertato alla scuola media di Castrocaro Terme, dove è risultato positivo un alunno. Il personale Ausl ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha disposto che la classe del positivo non sia messa in quarantena, ma che gli alunni e il personale docente e non docente effettuino il tampone e che adottino tutte le misure di distanziamento e l'uso della mascherina anche in posizione statica, per 14 giorni.

Casi in una media e superiore a Forlì

Sono risultati positivi inoltre uno studente in una scuola media centrale di Forlì ed uno in una superiore (non è un liceo, ma un istituto tecnico differente da quelli precedentemente comunicati). Anche per questo caso è sufficiente il tampone, l'uso della mascherina per 14 giorni in posizione statica e il distanziamento.

Quarantena in una materna

Nel caso di una maestra di una scuola dell'infanzia di Forlì, il personale Ausl ha effettuato tutte le verifiche del caso ed ha disposto che la classe dell'insegnante positiva ed un altro docente, contatto stretto del positivo, siano messi in quarantena fino al 23 ottobre e che gli alunni e il personale docente e non docente effettuino il tampone.

