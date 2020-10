Covid-19, cresce la curva epidemiologica. Zattini: "Serve più prudenza. Vaccino strumento di protezione"

Cresce la curva epidemiologica anche nel Forlivese. E il sindaco Gian Luca Zattini invita i cittadini ad una maggiore prudenza. L'aumento dei contagi da covid-19 "ci impone un atteggiamento di estrema cautela, con particolare riferimento alle persone più fragili, ai minori e a chi versa in condizioni di isolamento - evidenzia il primo cittadino -. Dobbiamo indossare la mascherina e rispettare le misure di contenimento di diffusione del virus e il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati".

Per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di Covid, Zattini invita i forlivesi "a contattare il proprio medico di base ed effettuare il vaccino antinfluenzale che, mai come quest’anno, rappresenta un prezioso strumento di protezione per sé e per gli altri. Quest’Amministrazione, come ha già fatto durante il lockdown, sarà il primo punto di riferimento di questa città, organo vigile e di controllo delle misure di contrasto del Coronavirus e centro di ascolto di tutti i forlivesi".

"Ma non si tratta solo di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio tra la popolazione, c’è anche la necessità di continuare a soccorrere - con strumenti concreti - i più deboli, le famiglie e le aziende che più hanno sofferto, e ancora soffrono, le restrizioni dettate dall’evolversi del quadro epidemiologico e definite nell’ultimo Dpcm - aggiunge -. È in questo scenario che si inserisce un senso di responsabilità diffuso che ognuno di noi deve maturare e coltivare per combattere e sconfiggere il Covid. Avere rispetto delle regole significa, prima di tutto, avere rispetto per sé stessi e per chi ci circonda".