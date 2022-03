Il primo positivo fu un 59enne, due anni di covid in provincia: oltre 123mila contagi e 1172 vittime

Due anni di epidemia. Era il primo marzo del 2020 quando la provincia cominciava a fare i conti col covid-19. Il primo contagiato del territorio fu un 59enne di Savignano, che venne ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Nel giro di pochi giorni i casi cominciarono gradualmente ad aumentare, con medici ed infermieri impegnati a fronteggiare un nemico invisibile. E poi il lockdown, tutti a casa tra smart working, studenti con la didattica a distanza, videochiamate, le mascherine, le code fuori ai supermercati con ingressi contingentati e l'hastag "Andrà tutto bene" accompagnato da un arcobaleno.

Dal 2020 ad oggi l'epidemia ha sperimentato quattro ondate, con l'ultima, accelerata dall'alto livello di contagiosità della variante Omicron, con un elevato numero di positivi. Fortunatamente sono arrivati i vaccini, che hanno ridotto la pericolosità del virus e allentato la morsa negli ospedali. Sono i numeri a dare un'idea della portato di un evento che ha sconvolto per sempre le nostre abitudini. In provincia di Forlì-Cesena dal primo marzo 2020 i contagi sono stati 123.103, con 115.996 guarigioni. I ricoverati sono 30, uno in terapia intensiva, mentre i decessi 1.172.

Nel Forlivese la voce "casi totali", aggiornata al 28 febbraio, parla di 56.592 positività, con 54.153 guarigioni. I decessi sono stati 631, con lutti in tutti i comuni del territorio: 396 a Forlì, 26 a Bertinoro, 12 a Castrocaro Terme e Terra del Sole, 8 a Civitella, 8 a Dovadola, 39 a Forlimpopoli, 2 Galeata, 63 Meldola, 11 Modigliana, 2 Portico e San Benedetto, 9 Premilcuore, 7 Rocca San Casciano, 15 Santa Sofia e 2 Tredozio. La situazione va gradualmente migliorando dopo il picco di contagi tra Natale e le prime settimane di gennaio: i ricoverati sono 20, mentre sono 1.788 le persone a casa alle prese col covid.