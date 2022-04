Galeata, il sindaco Elisa Deo positivo al covid: "Virus più attivo che mai con le nuove varianti. Importante vaccinarsi"

Il sindaco di Galeata, Elisa Deo, positiva al covid. Lo ha annunciato il primo cittadino stesso in un post pubblicato su Facebook, spiegando di aver accusato mercoledì sera i primi sintomi influenzali e giovedì mattina "qualche linea di febbre e forti dolori alle gambe". "Mi sono immediatame sottoposta a test antigenico che è inesorabilmente risultato positivo al Covid-19 - scrive -. Mi sono messa in isolamento e seguirò scrupolosamente tutti i protocolli previsti, anche se non sarà semplice con una bimba piccola. Continuo a pensare che siamo fortunati ad aver avuto la possibilità di ricevere il vaccino, così come siamo fortunati a poter contare su un sistema sanitario di grande qualità".

Da Deo un appello ai cittadini a mantenere "tutti grande prudenza perché il virus è ancora tra noi più attivo che mai e dobbiamo continuare a gestirlo. Seppur con minori effetti, la contagiosità delle nuove varianti risulta molto più elevata rispetto all'inizio. Se il decorso della malattia rimane questo, sono convinta che è unicamente grazie alle tre dosi di vaccino a cui mi sono sottoposta. Per questo, oggi ancor di più, il mio appello è quello di vaccinarsi per limitare le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva, oltre ad evitare di occupare il tempo del personale sanitario e posti letto a scapito di chi sta attendendo interventi chirurgici e prestazioni diagnostiche". Il sindaco ha annullato gli impegni in presenza previsti per la settimana, "ma per il resto continuerò da casa la mia attività amministrativa", collegandosi da remoto per la Giunta ed il Consiglio Comunale.